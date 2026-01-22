王晶講娛圈黑暗史劉德華被帶槍威迫拍戲 「黑道要殺人就2-4個人」

王晶近年活躍於內地市場，除了拍電影、網大外，也不時在社交平台拍片分享以前在娛樂圈的見聞與秘史。最近，王晶又有新片，今次講到香港娛樂圈與黑道之間的關係，連他本人也試過數次中招。

王晶近年活躍於內地市場。（YouTube@王晶笑看江湖）

王晶上年拍過新版《笑傲江湖》。（新版《笑傲江湖》劇照）

王晶講娛圈黑暗史劉德華被帶槍威迫拍戲

王晶一開首便講到幾宗娛樂圈的槍擊事件，他說：「我40來歲，什麼妖魔鬼怪全都看過了。在你公司門口一槍打死你，在永盛門口開了三槍，帶著槍去跟劉德華的經紀人要檔期，把女孩綁走，十幾個男的把一個女孩子打斷了十根肋骨，什麼都有。」

王晶重提劉德華被帶槍威迫拍戲。（大會提供）

接著王晶又講到自己的一次拍攝經歷：「我拍戲那個地方，有一個小大哥吧，在那大排檔吃飯、在喝酒，我們就在另外一邊拍。他過來敬酒，那我就說『我拍戲不喝酒，就是對不起啊』。他就走了。轉頭他帶著200多人下來，收保護費。我在拍鍾楚紅跟張敏，然後我就跟鍾楚紅說：『待會有什麼事，我123，我就上我的車，我開輛很厲害的跑車。你上我的車，我就撞開人走了，我不管的了，看我眼神辦事。』」

後來甚麼事也沒有發生，因為製片自己吃了暗虧，用錢解決麻煩，王晶表示這種事經常會發生。

王晶一開首便講到幾宗娛樂圈的槍擊事件。（片段截圖）

王晶講到自己的一次拍攝經歷。（片段截圖）

王晶去邵氏拿武器嚇走古惑仔

還有一次，王晶在西貢拍戲，當時戲中有成奎安，王晶指成奎安前幾天跟流氓起了衝突，差點打架。然後他來拍戲，該流氓知道他在西貢拍戲，於是在不遠的地方召集人馬過來找他。

「旁邊的製片發現了，就上來跟我說。我說這個事情不能告訴大傻（成奎安），不然他也叫一百幾十人來，那就不用拍了今天晚上。可是不叫他們上來、把他打傷了，我怎麼辦？也是有問題。好，我們看我們有多少人可以動員。在那個地方距離邵氏公司很近，邵氏有什麼武器全拿下來。就是如果我們走30個人出去也打不成的，他們會走的。另外再報警，然後他們派出幾輛警車，繞了兩三個圈，那幫人自動就散了，知道討不了好處了。」

成奎安在電影中經常演活江湖大佬、殺手等惡人角色。(電影劇照)

王晶指成奎安拍完都不知道這件事。（片段截圖）

王晶指黑道要殺人就2-4個人

王晶最後講到，自己也曾被6個人圍毆，但那些只是嚇一嚇人交代一下，並不是真的要攞你命。「我也被人家6個人打過，可是是五個人抓住我，然後一個人打了我一拳就跑了。就是交代嘛，很明顯。因為我聽過一個理論，就是：我要打你兩巴掌，我就得獅子搏兔，我要叫10個人過來打你兩巴掌，你不會反抗的，因為你知道反抗會更慘，你就很容易地啪啪打完走，交代了。」

他指如果是只教訓你，就會有很多人，但真要殺你，頂多兩個到四個。「因為當時香港黑道要殺人，就是兩個到四個，跑路容易、走的時候容易。做完了你很大堆人，很容易有一兩個落後被抓到的。你兩個到四個，一動手動完了刀一扔，身上的衣服一脫就走了，都是這樣做的。」