劉德華曾遇私生飯藏酒店房床下底　劉嘉玲爆好友靠一方法保安全

內地綜藝節目《一路繁花2》集結多位影后參與錄製，自播出後大受歡迎，引來許多關注。而在近日播出的最新一集中，劉嘉玲就大爆好朋友劉德華曾遭遇私生飯（極端粉絲）躲藏酒店房床下底的瘋狂事，令他產生嚴重心理陰影，需靠一個方法保護自己。

劉嘉玲與劉曉慶閒聊。（微博圖片）

在節目中劉嘉玲與劉曉慶談論出外工作住宿問題的時候，令她回想起在多年前與好朋友劉德華在橫店一起拍《通天神探狄仁傑》的往事，當時就發現對方在酒店房間門外有保安人員作駐守，覺得很好奇：「他的房間門口有一張沙發，就是一個保安，對着他的門就這樣看着，我說『劉德華，你為甚麼要找一個保安這樣在你的門口』，他說『我不想這樣』，但是他試過，他晚上收工回去，有人從他床底下爬山來，真的可以瘋狂到這個程度。」

劉嘉玲回想起與劉德華拍攝《通天神探狄仁傑》的往事。（微博圖片）

劉德華曾遭私生飯騷擾。（視覺中國）

而被粉絲騷擾這件事，劉德華在早年曾親證該事件，據指在拍攝電影《天下無賊》的時候，某次請按摩師到酒店內按摩，豈料按到一半的時候，驚覺床下底似乎有人，之後查看發現是一名16歲的孩子，當時他並沒有報警，則作出勸導對方近一小時。所以，劉德華自此事後似乎產生了嚴重心理陰影，所以在拍《通天神探狄仁傑》的時候就安排保安駐守監控出入。