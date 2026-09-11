被爆同居陳凱歌兒子陳飛宇　迪麗熱巴一張「獨處T恤照」破除謠言

內地女星迪麗熱巴近期與陳飛宇因合作「白日提燈」傳出緋聞，甚至被爆料疑似秘密交往、同居，相關消息持續受到關注。迪麗熱巴9月9日則在社群平台曬出一系列居家自拍，身穿印有「I ♡ My Alone Time」（我愛獨處時光）的T恤，其中一張還特別伸出雙手指向胸前文字，讓不少網友解讀為她以幽默方式回應近期感情傳聞。



迪麗熱巴當天分享多張生活照，並配文「有点is」。照片中，她穿著深紫色短袖上衣，胸前印著「I ♡ My Alone Time」字樣，強調享受獨處時光。其中一張照片，她坐在沙發上，雙手食指恰好指向衣服上的英文，搭配直視鏡頭的表情，立刻被網友注意。

迪麗熱巴曬居家照，胸前T恤印字露玄機。（微博@Dear-迪麗熱巴）

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另外幾張照片中，迪麗熱巴也展現輕鬆俏皮的一面，有時抓著頭髮擺出慵懶姿勢，整體呈現居家、自在的狀態。由於近期正好陷入與陳飛宇的戀愛傳聞，因此不少網友認為，她特別強調「My Alone Time」似乎意有所指。

更巧的是，迪麗熱巴工作室也轉發相關貼文，以同樣的方式與本人互動，讓網友更加熱烈討論。部分眼尖網友甚至發現，照片中另一頂帽子原先出現的「囍」字疑似被修掉，進一步被解讀為在呼應「單身」訊息。

迪麗熱巴（微博@Dear-迪麗熱巴）

迪麗熱巴與陳飛宇因合作古裝劇《白日提燈》傳出緋聞，相關傳聞自6月起陸續出現。狗仔劉大錘曾以文字爆料兩人疑似「祕戀同居」，但至今未公開兩人同框的直接證據。迪麗熱巴過去出席品牌活動時，則曾正面回應兩人「只是很好的合作夥伴」。

然而，相關傳聞並未因此停止，8月又有狗仔聲稱兩人感情進一步發展，甚至傳出「快要見家長」等說法。對此，雙方並未公布戀情。

如今迪麗熱巴曬出「我愛獨處時光」T恤，並刻意以手指向文字，讓網友紛紛將照片與近期緋聞連結，認為她可能藉由穿搭「隔空回應」。

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