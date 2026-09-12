Selina前夫張承中被爆夜會美女直落酒店　急發聲澄清護花求打格

台灣女子組合S.H.E成員Selina（任家萱）與前夫張承中離婚已達10年。現時Selina與男友小徐感情穩定，更育有3歲愛子，而張承中近日亦被台媒直擊疑似出現新女伴。兩人不僅相約欣賞舞台劇及逛夜市，最後更雙雙步入酒店，男方隨即出面親自回應。



組合S.H.E成員任家萱（Selina）和張承中在2001年結婚。（Facebook@任家萱Selina Ren非官方fb專頁）

任家萱於2016年在社交平台上無預警宣佈與老公張承中離婚，結束維持了近5年的婚姻。（微博@娱乐hold不住）

任家萱（Selina）近年將生活重心全數放在照顧兒子「小腰果」身上。（IG@selinanahaha）

夜會長髮氣質女欣賞舞台劇直落

據台媒報道，張承中上月底被拍到與一名身穿白色連身裙、留有一頭長髮的氣質美女約會。兩人先前往台北表演藝術中心欣賞舞台劇，期間有說有笑。觀賞完劇目後，兩人更「直落」轉戰夜市品嚐美食，全程由男方負責結帳，互動十分自然。

代推行李顯風度雙雙步入觀光酒店

用餐完畢後，兩人各自買外賣再會合，一同搭乘捷運前往台北車站，隨後到附近停車場取車。沿途張承中對女方照顧有加，主動協助推行李箱，盡顯風度。兩人最後被發現雙雙進入板橋區一間五星級國際觀光酒店，令外界猜測張承中是否迎來新戀情。

惹新戀情揣測張承中急澄清保私隱

面對緋聞傳出，張承中隨即向傳媒澄清，表示當日純粹是為了支持朋友的表演。他更展現護花一面，懇求傳媒為女方照片作打格處理，以免影響非公眾人物的私隱。他強調雙方目前皆為單身狀態：「千萬不要誤會，希望保留私隱絕不是此地無銀三百兩，更不是要遮掩甚麼不法或不當。」

Selina與前夫張承中舊照（微博@娱乐狙击点）