譚小環與老公結婚19週年「琥珀婚」　甜蜜合照放閃：感恩沿途有妳

1994年香港小姐冠軍譚小環與從事保險業的丈夫蔡強榮於2007年結婚，近日迎來結婚19週年（琥珀婚）。譚小環於旗下食店「小環茶座」的社交平台IG帳號上載二人合照，並引用「琥珀婚」指出琥珀象徵兩人經歷19年淬鍊與漫長歲月。



譚小環當年打敗張可頤、康華、陳芷菁等人，成為1994年香港小姐冠軍，有「7A港姐」的稱號。（tvb.com）

譚小環曬親密合照慶祝「琥珀婚」

日前，譚小環於「小環茶座」的官方IG帳號上載與丈夫的合影，甜蜜慶祝結婚19週年的「琥珀婚」。相中蔡強榮在自家茶餐廳內抱著譚小環，二人對著鏡頭露出幸福笑容。譚小環更感性寫道：「琥珀，象徵著經歷19年的淬鍊，一起走過漫長歲月，如同琥珀般堅固、珍貴」，並附上「【妳的名字我的姓氏】」，感恩人生路途雖崎嶇不平，但沿途有丈夫陪伴安然渡過高低起跌。

譚小環與丈夫蔡強榮的甜蜜合影。（IG@little_ring_cafe）

譚小環引用「琥珀婚」指出琥珀象徵兩人經歷19年淬鍊與漫長歲月。（IG@little_ring_cafe）

雖然合照洋溢著滿滿的溫馨與甜蜜，但不少網民關注到譚小環的外貌變化。相中的她整個人乾瘦不少，兩頰略顯疲態與蒼老感，與昔日被封為「凍齡女神」及「一代學生情人」的靚樣大相逕庭，讓不少關心她的粉絲為其健康狀況與經營勞累感到心疼。

早前譚小環趁著生日，在IG上載近照，面容消瘦了不少。（IG＠halina_tam）

2007年婚後息影轉戰商界 轉陣加拿大開設「小環茶座」

譚小環在1994年奪得港姐冠軍出道，入行後獲得TVB力捧參演多部劇集，並曾發行EP進軍樂壇，被外界封為一代「學生情人」。2007年她與蔡強榮結婚後選擇息影轉型從商，夫妻二人共同創立小食品牌「渣哥」，並分別獲稱為「渣哥」與「渣嫂」。

原來譚小環與老公在銅鑼灣渣甸坊開設小食店，開開心心做個老闆娘。小食店愈做愈好，直至去年，已開設了6間分店，遍布港九新界。（渣哥 一九九六@Facebook）

因應近年市場環境轉變與經營困難，「渣哥」旗下小食店分店於前年全數關閉結業。二人隨後於去年移居加拿大重新出發，並於今年1月正式開張全新飲食項目「小環茶座」。夫妻二人於店內親力親為負責日常營運，蔡強榮與譚小環亦經常出現於店面駐場管理。