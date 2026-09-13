劉兆銘紀念特輯｜漂洋赴法學舞從船工苦力做起　罕談父子戲藏遺憾

一生對影視界貢獻卓越的資深演員劉兆銘（Ming Sir），於9月2日離世，享年94歲。為悼念劉兆銘及紀念巨星張國榮70歲冥壽，昨晚（12日）TVB翡翠台播映特備節目《懷念劉兆銘 紀念張國榮》，向兩位一代巨星致敬。節目由曾獲劉兆銘指導舞蹈的汪明荃感性擔任旁白，並重溫2003年劉兆銘亮相《翡翠實力派》的珍貴訪談片段，大談他由苦力少年逆襲為舞蹈大師的傳奇一生，更罕有揭開深藏心底多年的父子遺憾！

資深演員劉兆銘（Ming Sir）。（網上圖片）

汪明荃早前感性曬舊照悼念恩師。（IG@wang_liza）

獲獎學金赴法學芭蕾

劉兆銘在節目中感性回憶，當年獲法國著名芭蕾舞家頒發獎學金，成為改變人生的命運轉折點。當時家境貧困的他為了赴法圓夢，竟然豁出去甘當貨船清潔艙底的苦力工人，忍辱負重漂洋過海前往法國：「因為當時法國一個非常之出名嘅芭蕾舞家，俾一個芭蕾舞獎學金俾香港一個年輕人，嗰個年輕人就係銘仔，劉兆銘。」

不惜坐上貨船做清潔艙底工作的船艙工人。（《懷念劉兆銘 紀念張國榮》截圖）

一路漂洋過海到法國學舞。（《懷念劉兆銘 紀念張國榮》截圖）

劉兆銘於1963年演出《海戀》。（網上圖片）

意外踏入演藝圈

學成歸來後，本意專心教舞的劉兆銘，卻因鬼才導演徐克一次隨心探班而改寫人生。徐克現場看他上堂後即場拍板：「我喺教跳舞嘅時候，徐克同編劇特登嚟睇我上堂，睇完我，徐克咁樣睇睇吓，佢決定『下個月想你參與我哋一個電影』，係咁我就入咗呢行。」劉兆銘憑藉名作《蝶變》正式踏入演藝圈，展開半世紀傳奇。

卻因一次探班而踏入演藝圈。（《懷念劉兆銘 紀念張國榮》截圖）

劉兆銘憑藉名作《蝶變》正式踏入演藝圈。（《懷念劉兆銘 紀念張國榮》截圖）

親生仔幼年赴美難見面爆遺憾

在漫長演藝生涯中，劉兆銘演活無數經典角色，而戲裏戲外皆是至情至性之人的他，坦言每次拍攝父子戲都「極度投入」：「有樣嘢好奇怪，我同我嘅仔做戲，即係戲裏面嘅仔做戲呢，我係特別投入嘅。因為我個仔，我自己親生個仔，係好細個離開咗我去咗美國，我都好少機會見到佢。」對遠方親生子的無限思念，讓他將滿腔父愛全數傾瀉在戲中的年輕後輩身上：「我每一次見到啲演員、年輕演員嘅時候呢，我就覺得好似自己個仔一樣，如果個仔喺香港就好喇。」

劉兆銘在《倩女幽魂》中飾演雌雄同體、陰陽怪氣的「姥姥」。（《倩女幽魂》截圖）

《今生無悔》劉兆銘與黎明父子情成永遠經典。（網上圖片）

劉兆銘與古天樂，在《創世紀2天地有情》中飾演一對父子。（《創世紀2天地有情》截圖）

愛妻號典範

除了是至情至聖的長輩，劉兆銘更是演藝圈極罕有的「絕世好男人」。他與太太張慧玲相守超過半世紀，恩愛如初。2007年妻子不幸罹患癌症，劉兆銘 不惜在事業高峰期毅然息影整整5年，寸步不離陪伴愛妻抗病。2012年劉太病逝後，痛失摯愛的劉兆銘開始長年茹素，過著平淡清修生活。他對家庭的深情與對後輩的無私關愛，成為了永恆的典範。