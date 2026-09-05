劉兆銘離世丨汪明荃感性曬舊照悼念恩師　TVB出特備節目致敬

桃李滿門的資深演員兼香港舞蹈界開拓者劉兆銘（Ming Sir）於9月2日離世，享年94歲。其訃告震驚演藝圈，汪明荃（阿姐）日前於社交平台分享昔日劉兆銘親自為她排舞的珍貴片段，感性發文悼念這位恩師兼好拍檔。而TVB亦宣布將播映特備節目，向這位一代藝術大師致敬。

演藝界一代泰斗劉兆銘（Ming Sir）享年94歲。（網上圖片）

汪明荃感性曬舊照悼念恩師。（IG@wang_liza）

汪明荃感性曬舊照悼念恩師。（IG@wang_liza）

汪明荃感性曬舊照悼念恩師。（IG@wang_liza）

汪明荃曝光排舞舊照深情悼念恩師

汪明荃9月3日上載一段舊片段，片中劉兆銘身穿工人褲親自上陣示範舞蹈，動作剛柔並重，身穿樸素黑衫藍褲的阿姐則全程神情專注聆聽指導。汪明荃感性寫道：「Ming sir劉兆銘老師是一位出色的電影電視演員，舞者、編舞者，他是香港舞蹈界的開拓者，貢獻很大，桃李滿門。他也是我的恩師和好拍檔，難忘他在《四季情》為我排舞的片段，（當年大家都年輕）更難忘在《千王羣英會》裡演的對頭人仇大千。永遠懷念你，Ming Sir！」

汪明荃曬昔日劉兆銘教舞蹈片段。（IG@wang_liza）

汪明荃曬昔日劉兆銘教舞蹈片段。（IG@wang_liza）

劉兆銘大讚汪明荃跳舞非常努力

9月4日汪明荃又再次上載影片，影片中劉兆銘回憶汪明荃的舞蹈潛力與毅力:「我印象中的 Liza 是……當她跟我跳舞的時候，我覺得她是一個很有跳舞的……很有跳舞的基礎和條件，因為她的身形……她手腳和身形的比例很好。當時我覺得，說不定這是個很出色的舞蹈家。」更直言汪明荃學跳舞日日來上課非常努力：「非常努力，她努力的程度……當時可能年輕，體力比較充沛，她一有時間就來上課，甚至有時候晚上也來上課。我記得……她曾經在上課的時候練習得暈倒了。暈倒了，『銘Sir，我要休息一下』，休息片刻立刻又起來練習。」

汪明荃回憶劉兆銘的教學風格與個人魅力：「銘Sir給我留下了非常深刻的印象，他當時主要教我現代舞。在教學中，他非常講究舞蹈的『感覺』，甚至會巧妙地利用頭髮來帶動舞姿，展現出獨特的藝術表現力。而且，他當時的身形非常漂亮，作為一名男性舞蹈員，他的體態散發著充滿男性魅力的自信與力量。」

汪明荃悼念恩師。（IG@wang_liza）

劉兆銘大讚汪明荃。（IG@wang_liza）

汪明荃也對恩師有著極高的讚譽。（IG@wang_liza）

揚威海外舞蹈界培育本地演藝人才

劉兆銘一生對影視及舞蹈界成就卓越，20歲才首次接觸舞蹈的他，憑天賦考獲獎學金遠赴法國深造芭蕾舞，成為首位為法國舞蹈家編舞的華人，更曾於比利時國家芭蕾舞團擔任舞者與編導。返港後他創辦舞蹈學校積極培育本地人才，並先後於2007年獲香港演藝學院頒授榮譽院士榮銜，以及在2017年榮獲「香港舞蹈年獎」傑出成就獎，崇高地位無庸置疑。

劉兆銘除了是著名演員，亦是香港最早期遠赴法國習舞之人、香港舞蹈界的開荒者之一。（影片截圖）

TVB推出特備節目懷念劉兆銘

為隆重悼念劉兆銘的離世，同時紀念巨星張國榮70歲冥壽，TVB 9月4日公布節目調動安排，特別安排於9月12日（星期六）晚上8時30分翡翠台播映特備節目《倩女幽魂》，藉此向兩位演藝界璀璨瑰寶致敬，讓觀眾一同重溫他們在熒幕上的珍貴身影與藝術成就。

下週六將會特別播放《倩女幽魂》。（IMDB）