JKF女郎潔晞突離世　好友淚訴最後約定落空：希望來世還能再相遇

JKF女郎潔晞（jessie）驚傳離世消息，令粉絲及圈內親友震驚不已。有友人近日受家屬委託在社群發文，證實潔晞已於本月7日離開人世。



消息曝光後，親友也在她的個人Facebook留言悼念，感性寫下希望來世還能再相遇，若有機會重逢，依然會站在台下為她應援，字裡行間充滿不捨。

潔晞（jessie）於本月7日離開人世。（IG@jessie__0122）

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潔晞離世消息傳開後，不少親友及粉絲湧入她的社群平台留言追思。好友紛紛表示難以接受突如其來的噩耗，有人留言寫下：「最美的天使，別跟我們開玩笑了。」悲痛之情溢於言表。

其中一名閨密透露，原本已經約好9日要一起替朋友慶祝生日，沒想到如今卻再也等不到潔晞出現。她表示，潔晞在自己心中始終占有重要位置，即使未來少了一個熟悉身影，這份情誼也不會消失。

親友也特別在潔晞個人Facebook塗鴉牆發布訃聞，向外界告知她離世的消息。發文者感性寫下：

下輩子一定要找到我，我依舊會為妳應援、依舊會看著妳在舞台上閃閃發光。等我忙完這一生，我就去找妳。

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