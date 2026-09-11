「水彈女神」權恩妃蕾絲透視裝土耳其開唱　異國情調造型勁吸睛

韓國人氣限定女團IZ*ONE出身的隊長權恩妃，憑藉身高158厘米的傲人三圍身材和亮眼外型，在夏日音樂祭舞台上累積超高人氣，更因多次登上韓國水炸彈音樂節（Waterbomb）演出，被粉絲封為「水彈女神」。



近日她將性感魅力帶到海外，現身土耳其伊斯坦堡音樂祭，以一身大膽透視造型登台，並在Instagram分享一系列演出美照，性感之餘又散發浪漫唯美氣息，再度掀起粉絲熱烈討論！

權恩妃（Instagram＠silver_rain.__）

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權恩妃身高158厘米Instagram唯美辣照引熱議！

權恩妃近日透過個人Instagram曬出多張演出後台花絮，只見她身穿白色蕾絲透視上衣，透膚材質若隱若現，在展現迷人魅力的同時，也保有細膩精緻的視覺質感，下身則融入丹寧元素與流蘇裙襬，藉由不同面料與層次搭配，增添造型豐富度與舞台張力。

其中服裝剪裁刻意勾勒腰部與肩膀線條，將權恩妃纖細勻稱的身形比例完整展現，搭配自然垂落的長捲髮，更襯托出整體性感氛圍。除了服裝成為視線焦點，她當天的髮妝同樣相當吸睛，在臉部兩側加入貼近輪廓的細緻編髮，再搭配帶有光澤感的妝容，為整體造型增添幾分異國情調，也巧妙呼應土耳其當地的舞台氛圍。

不同於過往在夏日音樂祭中經常出現的清涼風格，這次權恩妃以白色蕾絲、透視剪裁搭配丹寧元素，重新演繹性感美學，不僅展現更加成熟的一面，也呈現鮮明的個人風格。

此次權恩妃前往土耳其參加當地大型音樂祭Istanbul Festival，並登上為紀念解放日舉辦的特別K-POP演出，長期以來，她憑藉夏日音樂祭上的高人氣與強烈舞台存在感，獲得「水彈女神」美譽，這次首度將魅力延伸至土耳其舞台，不僅讓海外粉絲看見她兼具性感與活力的一面，也透過截然不同的造型，再次展現獨具個人特色的舞台時尚魅力！

同場加映：i-dle曺薇娟分享夏日性感辣照 鏤空上衣內搭比堅尼展現逆天身材（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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