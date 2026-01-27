網紅飛上海整容拆12年假鼻再造人中　黃明志案時更為亡友發聲

台灣網紅界話題人物、素有「情色教主」之稱的雪碧（方祺媛）向來作風大膽，對自己通過後天加工來維持的美貌亦直認不諱。近日她大方透露自己專程飛往上海進行整容手術，正式向跟隨自己長達12年的舊假鼻說再見，雪碧亦毫不吝嗇地在社交網公開整個手術及復原過程。除了容貌升級引發熱議，早前雪碧就被捲入網紅好友謝侑芯與黃明志的離奇命案，亦成為網絡焦點。



台灣「性感教主」雪碧（方祺媛）向來作風大膽，對自己通過後天加工維持美貌亦直認不諱，近日她大方透露自己專程飛往上海進行了整容手術。（IG@sprite0719ss）

上海「入廠」告別12年假鼻

早在今年1月中，雪碧已在IG預告其變靚之旅，並公開了在上海接受手術時的影片。她興奮地表示：「鼻子『上岸』了！肋骨鼻＋人中窩，對的醫生跟醫院還有細心負責代理，很重要。」畫面中可見，手術後的她臉上雖綁著針筒及貼滿膠布，模樣頗為嚇人，但她仍詳細講解：「上次做雙眼皮重建，又饅化面吸，全臉拉提，超成功。」

早在今年1月中，雪碧已在IG預告其變靚之旅，並公開了在上海接受手術時的影片。（IG@sprite0719ss）

畫面中可見，手術後的雪碧臉上雖綁著針筒及貼滿膠布，模樣頗為嚇人。（IG@sprite0719ss）

經過約10日的休養，剛拆線的雪碧便急著分享成果。雖然新鼻形仍處於腫脹期，但她已十分滿意：「這是術後10天剛拆線跟鼻板的樣子！還在腫，所以寬，是正常，看到安心了，有點上岸的感覺。」她更向有意整容的網民大派貼士，直言術後初期「寧可誇張」，因為消腫後鼻形會變細及降低高度，若拆線時已是完美樣子，消腫後反而會變得太小。她強調修復期漫長，需時3個月至1年才能完全定型，期間的傷口護理、貼膠帶防疤痕增生以及鼻孔清潔均至關重要。

經過約10日的休養，剛拆線的雪碧便急著分享成果。（IG@sprite0719ss）

雖然新鼻形仍處於腫脹期，但她已十分滿意：「這是術後10天剛拆線跟鼻板的樣子！還在腫，所以寬，是正常，看到安心了，有點上岸的感覺。」並向有意整容的網民大派貼士。（IG@sprite0719ss）

豪擲200萬港元 全身動刀無數次

雪碧對追求完美的執著程度令人咋舌。據悉雪碧全身上下幾乎無一處未動過刀，為了達致「脫胎換骨」的效果，多年來估計已豪擲800萬新台幣（約200萬港元）。她曾列出其驚人的整容清單，包括：兩次墊額頭、五次雙眼皮手術、四次修鼻、兩次整下巴，以及五次面部抽脂補臉。身材方面更是「大工程」，經歷了全身抽脂6次，以進行隆胸及臀部雕塑，打造出如今的魔鬼曲線。

據悉雪碧全身上下幾乎無一處未動過刀，為了達致「脫胎換骨」的效果，多年來估計已豪擲800萬新台幣（約200萬港元）。（IG@sprite0719ss）

手術康復後，雪碧就在社媒大派福利。（IG@sprite0719ss）

捲入黃明志案 為遇害閨蜜討公道

除了整容話題，雪碧近期亦因一宗離奇命案備受關注。早前其網紅好友謝侑芯於馬來西亞 吉隆坡一間酒店內被發現暴斃，而當時與死者同房的竟是馬來西亞鬼才歌手黃明志。事發後，黃明志因急於離開而被當地警方逮捕，獲交保後更一度失聯，令案件撲朔迷離。

2025年10月台灣網紅謝侑芯在馬來西亞飯店猝逝，在場的大馬歌手黃明志則獲准以警方擔保形式暫時保釋。而謝侑芯的遺體直到法醫調查解剖驗屍結束後，11月26日才在當地火化，骨灰由家屬代表帶回台灣。（IG@irisirisss5200）

雪碧與謝侑芯的合照。（Facebook@真雪碧 無雙ss）

直至2025年11月5日凌晨，黃明志終於現身投案。面對閨蜜離奇離世，身為好友的雪碧在 黃明志投案後，再度於社交網發文自清，並公開謝侑芯生前的「最後話語」，希望為亡友釐清真相及討回公道。

雪碧10月27日接到共同好友消息，得知謝侑芯從10月21日起失聯，她感到非常擔憂，雪碧表示：「只聽說去馬來西亞拍廣告黃明志是導演，所以我27號密黃明志，到現在黃還是沒回我訊息。」（Facebook@方祺媛）

雪碧10月27日私訊黃明志沒被回應。（Facebook@方祺媛）

謝侑芯生前最後話語：