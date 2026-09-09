前AKB48板野友美「浴場更衣室拍片」挨轟　自稱獲許可遭酒店打臉

前AKB48人氣成員板野友美，近日與職棒老公高橋奎二、4歲女兒入住「日光麗思卡爾頓飯店」，結果卻在大浴場的更衣室內拍Vlog，遭日網砲火猛攻。對此，她宣稱已獲得飯店「特別許可」，但該說法卻被業者無情打臉。



更衣室拍攝 板野友美：獲飯店特別許可

板野友美9月3日曾上傳一支家族旅遊的Vlog至YouTube，但她竟連「日光麗思卡爾頓飯店」大浴場更衣室內的更衣室都有拍攝，立刻引起網友擔心隱私洩露，與對安全的疑慮。

前AKB48板野友美在大浴場的更衣室內拍Vlog，立刻引起網友擔心隱私洩露，與對安全的疑慮。（Youtube@tomochube0703）

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對此，板野友美5日在X（原Twitter）致歉，但強調是有獲得飯店「特別攝影許可」才進行拍攝，並聲稱整支影片皆有獲得飯店的攝影協助。

另外，板野友美4日也表示，分享私生活的初衷是為了與大眾產生共鳴，卻遭部分人士斷章取義，甚至被冠上「對女兒沒有愛」等莫須有的指控。

板野友美坦言，對於婚姻關係與個人品格遭受無端揣測並被當作新聞傳播感到「非常違和」，強調意見與誹謗中傷是兩回事。為保護家人，未來將對不實資訊與惡意中傷採取必要措施。

飯店發聲打臉：並沒核准更衣室拍攝

對於飯店竟允許藝人在更衣室錄影，讓許多網友相當震驚。對此，多家日媒向飯店求證，飯店澄清，基於一般社會常識或法律規範，絕對沒有核准能在更衣室等地方進行拍攝，

我們確實允許在飯店館內拍攝，但絕對沒有核准在更衣室內拍攝，現場也張貼了請顧客配合避免拍攝的公告。

飯店聲明讓板野友美的「許可說」瞬間破功，讓她陷入更大的公關危機。另隨事件延燒，她也被爆出早在2025年5月，與妹妹、女兒入住同一間飯店時，就曾在YouTube影片中公開更衣室內吹頭髮、保養的畫面。當時她甚至把在更衣室自拍的照片，上傳到IG，讓許多網友直接傻眼，痛批她為了紅，連最基本的社會常識都忘了，讓不少粉絲相當失望。

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