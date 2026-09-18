Taylor Swift老公Travis Kelce意外中伏　被爆捲逾2億龐氏騙局

美國樂壇天后Taylor Swift的丈夫、NFL球星Travis Kelce驚傳成為巨額「龐氏騙局」的受害人之一。美國聯邦檢察官於密蘇里州聯邦法院的判刑聆訊上，正式確認Kelce為涉案受害投資者之一。涉案的38歲投資顧問Siddharth Jawahar，因從64名受害者身上詐取超過3,500萬美元（約2.75億港元），被判處有期徒刑11年，並須向受害者賠償逾3,135萬美元（約2.46億港元）。



美國樂壇天后Taylor Swift與未婚夫、酋長隊球星Travis Kelce於2026年7月3日在紐約完婚。（X@TSUpdating）

Jawahar挪用2,500萬美元揮霍

現年38歲的Jawahar為投資公司Swiftarc Capital創辦人，於今年1月承認3項電匯詐騙罪名。控方指出，Jawahar於2016年7月至2023年12月期間，向投資者籌集3,500萬美元，當中僅約1,000萬美元（約7,850萬港元）用於實際投資，其餘款項（2,500萬美元，約2億港元）遭挪作其他用途。

控方透露，Jawahar將客戶資金集中投放於單一投資項目，於該項目價值下跌後，向客戶提供虛假財務數據掩飾虧損。他隨後利用新加入投資者的資金向早期客戶支付回報，維持騙局運作。此外，Jawahar將部分資金用於個人消費，包括乘搭私人飛機、入住豪華酒店及公寓、高級餐飲及各項消費。被起訴後，他曾要求受害者向FBI作出有利於個人的陳述，並吩咐親人遙距刪除其手機資料。

Taylor Swift和老公Travis Kelce（GettyImages）

Forbes曾報導Kelce參與投資

早在2021年，美國商業雜誌《Forbes》曾報道Kelce及多名職業運動員投資Jawahar旗下的基金。儘管美國媒體目前已確認Kelce為今次刑事案件的64名受害人之一，但由於官方尚未公布其具體投資額與實際虧損金額，他在這宗歷時多年的龐氏騙局中究竟損失了多少巨款，至今依然成謎。