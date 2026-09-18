謝玲玲迎70大壽公開豪宅衣帽間　逾千靚衫套防塵袋嚴密分區極講究

名媛謝玲玲本月20日即將迎來70歲大關，近日她於社交平台上載短片，大方公開豪宅內的私人衣帽間。片中可見其珍藏服飾數量驚人，收納方式更是一絲不苟。



謝玲玲拍片曬衣帽間。（小紅書＠謝玲玲.lingling）

逾千件衣物嚴密分區

影片中，謝玲玲公開極度寬敞的專屬衣帽間，空間內收藏了逾千件華衣美服與日常單品。謝玲玲對衣物保養極為講究，她親自解說指出，衣櫃內每一件衣物都會特意套上獨立防塵套或專屬保護袋，堅拒將衫褲隨意堆疊以免受損。除了注重保護，謝玲玲對空間規劃亦一絲不苟，整個衣帽間依據春夏秋冬四季色系與材質厚薄嚴密分區，連長裙、西裝外套、晚禮服及日常休閒服都各就各位、井然有序。

每件衫都有獨立防塵收納。（小紅書＠謝玲玲.lingling）

衣服嚴密分區擺放。（小紅書＠謝玲玲.lingling）

收納有序。（小紅書＠謝玲玲.lingling）

全部整整齊齊放好。（小紅書＠謝玲玲.lingling）

謝玲玲親揭不老心法

即將邁入七十歲，謝玲玲坦言不少女性會隨年月增長而在打扮及儀態上得過且過，但她堅決拒絕向歲月妥協。她在片中直言：「我今年就70歲了，但是我有一個好習慣一直都保存着。」並透露常有人問她到了這個年紀是否有必要如此講究，她則認為越是年長，越要對自己有要求，絕不能事事將就。她表示由規律運動、家居整理到每日出門打扮，都要維持應有的節奏，更點出保養真諦：「一句『算了』才是女人變老的開始。」

謝玲玲表示認為越是年長，越要對自己有要求。（小紅書＠謝玲玲.lingling）

謝玲玲十分注重生活品質。（小紅書＠謝玲玲.lingling）

堅持規律運動。（小紅書＠謝玲玲.lingling）

直言無論70還是80歲都要好好打扮自己。（小紅書＠謝玲玲.lingling）