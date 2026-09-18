王鶴棣遭造謠下體整形失敗變陽痿！男星身體為何成獵奇狂歡工具？

內地男星王鶴棣於9月16日遭惡意造謠，指其在上海接受對下體注射玻尿酸時引發醫療事故，甚至有手術室的影片流出，網上瘋傳「王鶴棣下體注射玻尿酸失敗陽痿」。雖然影片不見病人樣子，而且王鶴棣工作室火速前往北京市公安局朝陽分局高碑店派出所報案，涉事醫院也發聲明證實王鶴棣從未到院，且該造謠博主已遭禁言道歉。



縱使男星王鶴棣與院方都火速澄清，但網上的獵奇狂歡並未停止。事件不僅揭示了匿名網絡造謠的低成本操作，更一舉揭示出一旦傳出情色謠言，大眾對女星的身體可能留有同情，但卻會對男星的身體作出「凝視」、「消遣」，甚至「狂歡式」留言嘲諷，形成雙重標準的荒謬文化現象。



內地男星王鶴棣於9月16日遭惡意造謠，指其在上海接受對下體注射玻尿酸時引發醫療事故，其工作室及相關醫都立即闢謠否認。（微博＠王鶴棣_Dylan）

內地男星王鶴棣於9月16日遭惡意造謠，指其在上海接受對下體注射玻尿酸時引發醫療事故，其工作室及相關醫都立即闢謠否認。（微博＠王鶴棣_Dylan）

王鶴棣遭造謠下體注射玻尿酸 工作室報案與醫院聲明還原真相

這場「王鶴棣下體注射玻尿酸失敗陽痿」風波源於一張在網絡上瘋傳的微信聊天截圖，內容指稱王鶴棣在上海靜和醫療進行私密處注射。王鶴棣工作室於9月16日晚間貼出派出所報案紀錄，強調已第一時間採取法律手段維權。

王鶴棣私密處醫療風波源於一張在網絡上瘋傳的微信聊天截圖，內容指稱王鶴棣在上海靜和醫療進行私密處注射，手術失敗而陽痿。（網絡圖片）

王鶴棣工作室於9月16日晚間貼出派出所報案紀錄，強調已第一時間採取法律手段維權。（微博@王鶴棣工作室）

涉事機構上海靜和醫療隨後發表三點聲明，證實王鶴棣從未到院診療，並強調院方根本沒有開展任何私密處注射項目。發起熱搜話題的26萬粉絲博主「絨耳卷」已公開道歉，其帳號已被微博平台禁言處理。

涉事機構上海靜和醫療隨後發表三點聲明，證實王鶴棣從未到院診療，並強調院方根本沒有開展任何私密處注射項目。（微博@靜和醫療）

舊生圖與行程時間軸被翻出！女星遭造色情謠言與男星被消遣的輿論雙標

儘管院方出面澄清，網絡討論卻轉向極具獵奇色彩的考古潮，社交媒體上出現大量搜尋王鶴棣過去泳池照與合身褲無修原圖的貼文。

儘管院方出面澄清，網絡討論卻轉向極具獵奇色彩的考古潮，社交媒體上出現大量搜尋王鶴棣過去泳池照與合身褲無修原圖的貼文。（網絡圖片）

儘管院方出面澄清，網絡討論卻轉向極具獵奇色彩的考古潮，社交媒體上出現大量搜尋王鶴棣過去泳池照與合身褲無修原圖的貼文。（網絡圖片）

這種現象暴露出娛樂圈雙重標準的文化現況：若是女藝人遭遇私密處造謠，輿論通常會強烈聲討造謠者；換成男藝人，大眾對這類荒謬情節卻多以揶揄或開玩笑的心態視之。粉絲拿出王鶴棣8月在馬來西亞與四川的行程時間軸反擊，痛批造謠者離譜，但大眾似乎更熱衷於將男星的身體當作娛樂笑料。

儘管粉絲拿出王鶴棣8月在馬來西亞與四川的行程時間軸反擊，痛批造謠者離譜，但大眾更熱衷於將男星的身體當作娛樂笑料。（微博@玩美的badbadlady）

儘管粉絲拿出王鶴棣8月在馬來西亞與四川的行程時間軸反擊，痛批造謠者離譜，但大眾更熱衷於將男星的身體當作娛樂笑料。（網絡圖片）

從《蒼蘭訣》到私密處爭議熱搜：消費主義下將男神拉下神壇現象

王鶴棣從《蒼蘭訣》極具權威與尊嚴的「尊上」東方青蒼，到被惡意梗圖圍繞的熱搜主角，男明星的身體之所以頻頻淪為全網消遣的談資，源於流行文化對男性角色的「去神聖化」傾向。

王鶴棣從《蒼蘭訣》極具權威與尊嚴的「尊上」東方青蒼，到被惡意梗圖圍繞的熱搜主角，源於流行文化對男性角色的「去神聖化」傾向。（微博@王鶴棣工作室）

王鶴棣從《蒼蘭訣》極具權威與尊嚴的「尊上」東方青蒼，到被惡意梗圖圍繞的熱搜主角，源於流行文化對男性角色的「去神聖化」傾向。（微博@王鶴棣工作室）

男星身體成為娛樂談資是因為在消費主義下，大眾熱衷於用露骨的身體符號拆解男神光環，將尊嚴解構成大眾狂歡的獵奇話題。（微博@王鶴棣工作室）

男星身體成為娛樂談資是因為在消費主義下，大眾熱衷於用露骨的身體符號拆解男神光環，將尊嚴解構成大眾狂歡的獵奇話題。（微博@王鶴棣工作室）

男星身體成為娛樂談資是因為在消費主義下，大眾熱衷於用露骨的身體符號拆解男神光環，將尊嚴解構成大眾狂歡的獵奇話題。（微博@王鶴棣_Dylan）

在消費主義抬頭的當下，大眾熱衷於用露骨的身體符號拆解男神光環，將尊嚴解構成大眾狂歡的獵奇話題。這種以娛樂為名的「凝視」，正揭露出當前網絡文化中極具諷刺意味的男色消費心理。