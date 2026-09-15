《蘭香如故》是丫鬟升職記？　盤點明代3等丫鬟待遇與4條升職路徑

內地古裝劇《蘭香如故》正在熱播，劇中深宅丫鬟劃分為三等奴婢，雖然故事核心是講述世家嫡女遭逢滅門後，決意頂替底層丫鬟身分潛伏前未婚夫府邸，力求掙扎求存、洗刷冤屈，但深宅中的丫鬟階級與待遇等種種設定，仍讓不少觀眾以現代職場視角解讀古代奴婢制度。不過，這套層級分明、按月領薪的丫鬟制度，並非明代真實歷史，而是《蘭香如故》、《金瓶梅》與《紅樓夢》等作品構建的文學演繹。



劇作美化了丫鬟的生存處境，真實的明代奴婢制度遠為殘酷。本文對照小說文學設定與明代律法、史料及司法檔案，拆解三等粗使婢、二等貼身婢、一等管事丫鬟乃至婢妾的待遇差距，梳理古代丫鬟4大晉升路徑與隱藏規則，揭開文藝創作掩蓋下，古代底層奴婢身不由己、命運難自主的真實境遇。



熱播劇《蘭香如故》中，許蘭香最初是1個三等丫鬟。（微博@CCTV電視劇圖片）

3個等級的丫鬟待遇大不同。（AI生成圖片）

待遇對照：小說的「月錢階梯」與明代的殘酷現實

在古代，白銀與銅錢（文）同時流通，明代萬曆年間，1兩白銀約等於1,000文銅錢。

三等丫鬟（粗使婢女/外房婢）

小說文學設定：在《紅樓夢》書中，粗使三等丫鬟月錢為500文；《蘭香如故》的背景也借鑒了這套文學設定。《金瓶梅》甚少記載丫鬟固定月例，書中婢女多記買賣身價，而非按月支薪。她們多人擠在1間通鋪間，吃的是府內集體伙食，極少見到葷菜，沒有單獨的衣物配給，只有逢年過節才能得1套粗布新衣，平時拿不到任何賞錢，犯錯就會被責打甚至直接轉賣。

三等丫鬟吃的是府內集體伙食，極少見到葷菜。（AI生成圖片）

明代真實史料：這類粗使婢女多為主人花錢買來的奴婢或是府內奴婢生的孩子（家生子）。在現實中，她們根本沒有月錢，主人僅包吃住；少數江南富裕人家，每月會給200至500文。她們住在外院群屋，穿粗布衣裳，吃粗糧。一旦生病，主人常會選擇直接轉賣，而非花錢醫治。

多個三等丫鬟擠在1間通鋪間睡覺。（AI生成圖片）

二等丫鬟（內房貼身婢女）

小說文學設定：《金瓶梅》原文只記載這類丫鬟的購買身價，沒有明寫每月固定月錢。她們能住單獨小房或2人合住，吃的是主子剩下的飯菜，肉蛋更多。主子常賞賜零碎銀錢或頭面布料，她們可以出入內室，幫忙保管首飾與衣物。後世金學研究者推測，像小玉、玉簫這類貼身、管事大丫鬟，若參照《紅樓夢》的月例體系，待遇約在1–2兩銀之間。

江南富戶家的貼身婢女，通常需要具備精湛的針線手藝。（AI生成圖片）

明代真實史料：江南富戶家的貼身婢女，通常需要具備精湛的針線手藝或照顧人的技巧，月錢在500文到1兩銀子之間。她們有相對獨立的住處，若手藝出眾，常能獲得布料與首飾的賞賜。

貼身婢女若手藝出眾，常能獲得布料與首飾的賞賜。（《蘭香如故》電視劇截圖）

貼身婢女若手藝出眾，常能獲得布料與首飾的賞賜。（AI生成圖片）

一等大丫鬟（管事丫鬟）

小說文學設定：在《金瓶梅》中，吳月娘身邊的大丫鬟玉簫，書中並無固定月錢記載，後世研究者推測其待遇水準約折合2兩銀子（約2,000文）。她擁有獨立小房，伙食優厚，掌管內宅鑰匙，負責點驗銀兩、登記器物並調派低等丫鬟，辦事或逢年過節常有大筆賞銀。在《紅樓夢》中，大丫鬟平兒也是這類角色，手握內宅管理實權。但無論權力多大，她們本質上依然是奴婢，主人隨時可以處置。

一等丫鬟可以調派低等丫鬟。（AI生成圖片）

明代真實史料：據後世學者對晚明江南大族的研究，江南大族內宅的「管家婆」多由資深且極受信任的婢女擔任。她們不一定領固定月錢，更多是「俸米加不定期賞銀」，實際可支配的資源遠超普通婢女，在內宅權威極高，但奴籍身份終生難改。

通房/由婢升妾

小說文學設定：《紅樓夢》妾室的定額津貼是2兩月錢，《金瓶梅》的孫雪娥原為陪嫁婢女，遭主人收用後獲得妾的名分，但《金瓶梅》原文未明確記載她的月錢。妾雖擁有獨立房舍與專屬小丫鬟，但因出身賤籍，地位遠低於正妻。

妾擁有獨立房舍與專屬小丫鬟。（AI生成圖片）

明代真實史料：晚明社會常見主人收用家婢，《大明律》並無專條處罰家主與自家婢女私通，官府一般不會主動追究，但並非法律明文許可，一旦涉訟，會視案情處理。婢女即便生下子女，身份依然受限，失寵後隨時可能被驅逐或重新轉賣。

《大明律》並無專條處罰家主與自家婢女私通，官府一般不會主動追究。（AI生成圖片）

三等丫鬟升職的4條晉升路徑與硬性規則

從粗使小丫鬟到大宅門的高層，在歷史與小說中主要有4條晉升路徑：

1. 粗使三等婢→內房二等貼身婢：靠行事謹慎與針黹、烹飪等手藝被看中，補缺調入內房。晚明士紳家訓與司法記載普遍強調，揀選內房婢女首要標準便是慎言，不可洩露內宅隱私。《金瓶梅》的小玉，正是憑借低調不多言，在大丫鬟離府後頂位升職，待遇翻倍。



粗使三等婢可靠出色烹飪手藝被看中，補缺調入內房。（AI生成圖片）

2. 貼身二等婢→一等大丫鬟：成為掌管鑰匙、分派定額津貼與管理帳目的職場頂點。如《金瓶梅》中的玉簫與《紅樓夢》中的平兒，全憑辦事能力與主人的絕對信任。



貼身二等婢升職為一等大丫鬟，可掌管鑰匙、分派定額津貼與管理帳目。（AI生成圖片）

3. 貼身丫鬟→通房→妾：收益最高但風險最大，雖然能擁有專屬房舍，但人身依附依然存在，一旦失寵，結局往往十分悲慘。



妾雖然能擁有專屬房舍，但人身依附依然存在，一旦失寵，結局往往十分悲慘。（AI生成圖片）

4. 立功贖身，脫離奴籍：主人開恩出具文書放免，才能脫離奴籍成為良民。據韓大成等明代奴婢研究，賣身死契奴婢無法自行贖身，唯有主人主動出具放良文書才能脫離奴籍；立下救主大功是主人願意放免的少數情形。《金瓶梅》的大丫鬟龐春梅被賣後因特殊機緣翻身，屬於極少數的特例。



主人開恩出具文書放免，丫鬟才能脫離奴籍成為良民。（AI生成圖片）

底層丫鬟晉升殘酷規則：出身決定上限

歷史事實表明，底層丫鬟的晉升存在殘酷的硬性規則：出身決定上限。簽訂賣身死契的家生子，人身所有權完全屬於主人，再能幹也難以翻身。而在明代士紳的家訓中，「慎言」遠比「能幹」重要。晚明家訓、世情書籍常強調內宅婢女不可洩露家事，一旦犯禁可被主人轉賣；《盟水齋存牘》保存大量奴婢相關司法案例，可佐證奴婢命運完全操於主人之手。《金瓶梅》就有小丫鬟僅因私下議論主家私事就慘遭責打。

小丫鬟僅因私下議論主家私事就慘遭責打。示意圖。（《蘭香如故》電視劇截圖）

更現實的是，內宅的升職全靠「缺額」，沒有定期輪候制度。各房下人的定額固定，只有等上級丫鬟病死、被賣或嫁出，下人才能獲得遞補。同時，這種職位毫無保障，提拔完全看主人的心情。《金瓶梅》第60回記載，1名丫鬟僅因打碎貴重器皿，就被立刻轉賣，月錢與居所隨之全部被收回。

丫鬟僅因打碎貴重器皿，就被立刻轉賣。（AI生成圖片）

在《蘭香如故》的戲劇張力背後，折射出的是古代奴婢制度冰冷的事實。無論丫鬟在府裡如何努力「升職」，從500文拿到2兩銀子，她們的身家性命依舊扣在主人手裡的契約上。1次口失、1個打破的瓷碗，就能讓多年的積累瞬間化為烏有。