IU迎出道18周年紀念日再豪捐2億善款　雙主打新歌強勢霸榜音源榜

韓國國民女神IU（李知恩）一向出名「人美心善」，今日（18日）迎來她出道18周年的大日子。為了紀念這個特別時刻，她再次以行動回饋社會，用愛心溫暖粉絲與弱勢社群，同時近日推出的新歌亦在各大排行榜名列前茅，可謂事業行善雙豐收。



IU出道18週年。（IG@dlwlrma）

IU出道18周年豪捐2億韓元

經紀公司EDAM娛樂表示，IU此次分別向大韓社會福祉會、首爾復健醫院、Heart to Heart基金會及韓國Habitat捐出5000萬韓元，總金額達2億韓元（約120萬港元）。這筆善款再次以她與粉絲「UAENA」結合的名字「IUAENA」名義捐出，非常有意義。

IU出道18週年豪捐2億韓元。（IG@dlwlrma）

今年豪捐6億韓元幫助弱勢

其實IU每逢生日、出道周年等紀念日都會做善事回饋社會。單計今年，她在5月份的兒童節和生日就已經分別捐出了1億和3億韓元。加上今次這兩億，今年她已公開捐出至少6億韓元（約350萬港元）。據悉，這筆款項將主力協助離開安置機構準備獨立生活的青年、支援經濟困難兒童的復健治療等。

IU每逢生日、出道週年等紀念日都會做善事回饋社會。（IG@dlwlrma）

IU新歌強勢霸榜

最近IU正式推出全新數碼單曲回歸樂壇，發表雙主打新作《Unknown Planet》及《Dear My Crazy Soulmate》。歌曲一推出即展現其「音源女王」的強大威力，火速攻佔Melon、Genie等各大音樂排行榜榜首。

IU近日推出新歌備受好評。（IG@dlwlrma）