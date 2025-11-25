最具風險美國名人榜公開 AI冒用這「國際女星」成詐騙集團最愛
人工智能（AI）發展迅速，網路詐騙緊隨腳步，手法日益多元。其中，詐騙集團利用名人肖像、聲頻，製作偽造內容，誘使民眾點擊詐騙連結，盜取金錢或個人資料，已在美國及全球盛行。
日前，國際知名防毒軟體公司邁克菲（McAfee）就公布了「2025年最具風險美國名人TOP10」排行榜，其中美國知名女星泰勒絲（Taylor Alison Swift）排名第一。
「2025年最具風險美國名人TOP10」公開，這些知名明星都上榜了▼▼▼
Taylor Swift名列美國最常被冒用名人
邁克菲公司調查發現，全球8600受訪者中，72%的美國人見過虛假的名人代言、39%的人點擊過這類廣告、10%遭受過金錢損失或個資被盜，平均每位受害者損失525美金。
詐騙集團利用粉絲對名人的單向情感連結，製造親密感，使受害者降低戒心。當AI強化這種心理操作，更讓假冒名人訊息更具欺騙性。專家提醒，民眾應謹慎核實訊息來源，避免因一時信任而受騙。
AI的模仿精準度與真實度 讓民眾難以分辨真偽
邁克菲公司提到，現代AI技術能夠以驚人的精準度模仿聲音、臉部動作，甚至是微表情，真實度讓人毛骨悚然。詐騙者運用AI仿製名人聲音與臉部動作，推廣虛假產品與活動，讓受害者難以辨識真偽。
目前僅有29%的受訪者自認能辨識偽造內容，另外21%則對辨識真實度完全沒有信心。正因如此，虛假代言、AI戀愛詐騙、假投資風潮等在網路上氾濫，更成為近年網路犯罪的一大趨勢。
「2025年最具風險美國名人TOP10」排行榜
1. Taylor Swift（泰勒絲）
2. Scarlett Johansson（施嘉莉．祖安遜）
3. Jenna Ortega（珍娜．奧蒂嘉）
4. Sydney Sweeney（悉尼．斯威尼）
5. Tom Cruise（湯告魯斯）
6. Alexandria Ocasio-Cortez（亞歷山卓．奧卡西奧-科爾特斯）
7. Sabrina Carpenter（莎布麗娜．卡賓特）
8. LeBron James（勒邦．占士）
9. Kim Kardashian（金．卡戴珊）
10. Zendaya（千蒂亞）
