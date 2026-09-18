Lady Gaga與未婚夫代孕喜得一女　BB命名Rose暗藏催淚寓意

據美國八卦媒體TMZ爆料，美國流行天后Lady Gaga與未婚夫Michael Polansky（米高普蘭斯基）透過代孕迎來一名女嬰。目前Lady Gaga與未婚夫維持訂婚狀態，尚未正式結婚，早前兩人已被拍到攜同嬰兒出行的畫面。



Lady Gaga的未婚夫是企業家兼科技公司執行長Michael Polansky，兩人自2020年左右開始交往。（IG@ladygaga）

4月巡演零孕肚 9月抱娃爆代孕

Lady Gaga於今年4月完成了長達近九個月、橫跨全球86場演出的《The Mayhem Ball》全球巡迴演唱會，期間於舞台上完全未有展示孕肚，且未曾公開官宣懷孕訊息。至9月被美媒《Page Six》拍到抱著嬰兒外出，代孕消息隨之曝光。由於4月仍進行唱跳演出，至6月孩子降生，時間軸無法匹配自然足月懷孕歷程，成為外界質疑Lady Gaga代孕的源頭。

TMZ爆料稱BB全名為Rose Bean Polansky，於6月9日晚上11時19分在洛杉磯的Cedars-Sinai Medical Center降生。有分析指出寶寶的名字「Rose」對應Lady Gaga背部紀念歌曲《La Vie En Rose》的玫瑰紋身，Lady Gaga曾在2018年的電影《星夢情深》中翻唱過這首歌；至於孩子中間名「Bean」則相信取自美國歌手卡爾·賓（Carl Bean），他啟發了Gaga創作出廣受歡迎的歌曲《Born This Way》，因此名稱十分具備紀念意義。

美國歌手卡爾·賓（Carl Bean）。（Getty Images）

Lady Gaga本人暫時未有發出官方聲明，亦未證實或否認代孕說法，所有資訊均源自傳媒及知情人士透露。雖然Lady Gaga長期受纖維肌痛症困擾，但傳媒補充指出無直接證據顯示選擇代孕與該疾病相關，真實原因當事人未有對外說明。

Lady Gaga本人暫時未有發出官方聲明。（IG@ladygaga）

網民反應呈現兩極

早於2020年3月，Lady Gaga接受《InStyle》雜誌訪問時就曾大方分享渴望為人母的心聲，去年3月，Gaga接受《紐約時報》訪問時更分享自己恨做媽媽的心聲，她表示：「我熱切期待成為媽媽。我過去對此曾有很多顧慮。對我而言，最重要是不要強迫子女過一個非自己選擇的人生。所以我們要給予更多空間讓他們去發現自我，這是我最堅信的理念。」如今似乎願望成真，不少網民及粉絲都反應激烈！

Lady Gaga在今年4月結束了《The Mayhem Ball》世界巡迴演唱會後，便幾乎淡出公眾視野。（IG@ladygaga）

消息曝光後，網絡討論出現明顯分歧。部分支持者指出，代孕屬美國當地法律許可的個人生育選擇，考量Lady Gaga長期受慢性病困擾，渴望生育屬於合理需求，主張應尊重其個人私生活。

Lady Gaga曾受訪稱自己渴望做媽媽。（IG@ladygaga）

另一方面，部分網民及歌迷反對代孕行為，強調不應因明星身分合理化代孕做法。該陣營認為代孕將女性身體工具化及商品化，即使於當地合法，於倫理層面仍難以接受，引發廣泛道德討論。

事實上，好萊塢名人頻繁選擇在加州透過妊娠代孕（Gestational Surrogacy）迎來下一代，背後有著極為嚴密且成熟的法律後盾。加州被公認為全球代孕法律最完善的地區之一，根據其《統一母子法案》（Uniform Parentage Act），意向父母（Intended Parents）可以在嬰兒出生前向法院取得「親權裁定令」（Pre-Birth Order），確保孩子一出生，意向父母的姓名便直接出現在加州官方出生證明上，代孕母則不具備任何法定親權。

據外媒TMZ調查披露，本次為Rose Bean接生的名醫Robert Katz，正是荷里活名流圈極受推崇的婦產權威。儘管代孕在加州屬於合法民事合約，但該產業在歐美乃至全球華人社群中，長久以來始終伴隨「女性子宮商品化」與「富豪階級轉移生育痛苦」的深刻倫理批判，亦是此番Gaga產女在網絡掀起滔天巨浪的主因之一。