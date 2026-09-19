女神2丨鄭健樂爆前度親密情史　崔碧珈疑發文怒斥：編故事博流量

現年38歲的「性感女神」崔碧珈（Anita）與59歲前港男冠軍鄭健樂（Rocky）的感情羅生門再次升溫。鄭健樂近日高調參戰TVB戀綜《女神配對計劃2》，於節目中大談離婚後交過4位女友，並自爆與其中一位「神秘前度」的親密關係。節目播出後，崔碧珈於社交平台限時動態發文，意有所指地怒斥：「為了上綜藝、流量和效果，而繼續編造親密故事，連基本的尊重、尊嚴和人性底線都可以通通放下，真是可悲！」，疑似隔空炮轟鄭健樂為博出位消費舊情。

鄭健樂遭到崔碧珈炮轟。(IG@rockychengofficial)

崔碧珈意有所指地怒斥。（IG@anitachui）

崔碧珈（IG@anitachui）

昔日公開私密對話徹底撕破臉

回顧這段鬧得滿城風雨的「崔樂戀」，始於去年12月鄭健樂單方面公開認愛，隨即遭崔碧珈貼出法律條文嚴正否認，並警告對方「請自重，並尊重法律」。其後鄭健樂為證明非單相思，向傳媒公開二人大量的私密WhatsApp對話截圖堅稱曾交往。此舉徹底激怒崔碧珈，直斥對方公開的內容斷章取義甚至憑空捏造，強烈譴責有人藉此作個人宣傳。

鄭健樂去年底曾因單方面宣布與崔碧珈拍拖爆出「父女戀」疑雲。（FB@Rocky Cheng）

鄭健樂去年底曾因單方面宣布與崔碧珈拍拖爆出「父女戀」疑雲。（FB@Rocky Cheng）

經理人公司已報案提告交由律師處理

隨著鄭健樂在節目中再度重提舊事，兩人關係早已徹底決裂。崔碧珈所屬經理人公司「高影娛樂」於今年4月已發表嚴正聲明，指已就涉嫌刑事侵權與誹謗等行為正式啟動刑事報案程序，並強調與涉事人士「永無任何瓜葛」。崔碧珈表明事件已進入司法程序全權交由律師處理，如今隨著鄭健樂於螢幕前的言論刺激，這場風波恐將持續發酵。