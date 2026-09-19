鄭俊弘首度回應網民「棄養」指控　揭帶罕見病兒返加拿大真正原因

早前鄭俊弘 (Fred) 與太太何雁詩將患有罕見病「天使綜合症」的4歲兒子Asher送返加拿大溫哥華生活，兩人需加港兩地輪流奔波，引發網民抨擊，指責他們「棄養」。面對負評，鄭俊弘近日接受前《東張西望》主持容羨媛新設的YouTube頻道訪問，首度打破沉默還原決定的背後心酸真相。



鄭俊弘首度回應「棄養」指控。（IG@fredcheng83）

鄭俊弘首度回應網民「棄養」言論 。（YouTube@容容Fion親子頻道）

鄭俊弘強調這次回加拿大，最核心的目的是盡好一個爸爸的責任。（YouTube@容容Fion親子頻道）

加拿大醫療、教育經驗更為豐富

鄭俊弘指加拿大擁有針對「天使綜合症」極豐富經驗的專科醫療團隊，醫生能準確預測孩子不同階段可能面臨的併發症。這份專業讓作為父母的他們感到無比安心。相較於香港，加國醫療團隊處理過更多相關案例，能提供更完善的長期追蹤與治療。除了尖端醫療，鄭俊弘亦大讚加拿大的教育制度更適合特殊兒童。他十分欣賞當地的「共融教育」，讓有特殊需要的Asher能與一般小朋友一起學習，有助於培養同理心。

直言相較於香港，加國醫療團隊處理過更多相關案例。（YouTube@容容Fion親子頻道）

鄭俊弘表示留在加拿大對兒子的病情有幫助。（YouTube@容容Fion親子頻道）

離巢TVB後更專注家庭

談及今年4月離開效力多年的TVB，鄭俊弘坦言跳出舒適圈後，反而有更多不同的合作機會。不用被合約綁死的他，現在能更自主地安排工作時間。為了Asher的治療，他與太太何雁詩會互相配合，輪流飛往加拿大照顧兒子。

鄭俊弘表示離開TVB後有更多時間陪伴兒子。（YouTube@容容Fion親子頻道）

鄭俊弘亦開心分享帶兒子重溫自己成長足跡的喜悅，非常享受有家人陪伴的生活。他甚至透露曾考慮過在加拿大進修「音樂治療」的可能性，希望能藉此幫助更多有需要的人。