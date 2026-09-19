73歲張偉文病情好轉面色紅潤　方俊曬「靚聲王」病床笑顏照報平安

現年73歲、有「靚聲王」之稱的張偉文近年身體狀況亮紅燈，需入住護老院接受日常照顧。日前，其監護人兼好友方俊於社交平台發布張偉文的最新個人動向與相片，向關心其健康狀況的歌迷與朋友交代現況。



張偉文展示燦爛笑容

方俊發文指出：「感謝醫護人員悉心照顧，令靚聲王身心得到喜悅，他目前胃口及健康狀況很好，各位不用擔心」。於方俊公開的最新近照中，躺於病床上的張偉文身穿紫色病人服，身形雖然維持消瘦、滿頭白髮並留有鬍鬚，但面色較早前紅潤不少。面向鏡頭時，張偉文展露出極其燦爛的笑臉，眼神清澈且精神狀態不俗，展現出良好的復原狀況。

張偉文面色紅潤展燦爛笑容。（Fcaebook@方俊）

好友方俊公開控訴護老院

回顧此前病情演變，方俊早前曾於社交平台公開發文，控訴張偉文所入住的護老院涉嫌照顧疏忽。方俊當時指出，護老院方面未有及時通報並涉嫌隱瞞張偉文臀部及尾龍骨壓瘡嚴重複發的病情，導致傷口深可見骨且反覆感染，甚至產生抗生素抗藥性。

方俊早前曾發文控訴護老院涉嫌照顧疏忽。（Fcaebook@方俊）

張偉文隨後因雙腳嚴重紅腫潰爛及壓瘡惡化被緊急送院，經救治好轉後，方俊曾透露其轉至療養機構休養；而日前方俊再度曬出最新近照，證實張偉文在醫護照料下康復進度良好，並為關心他的歌迷與友人帶來好消息：「偉文今日精神很好，飲完湯再食左生果，現在仍然在療養院，感謝所有護理人員悉心照顧，並感謝各位關心及問候。」

張偉文滿頭白髮、留有鬍鬚！（Fcaebook@方俊）