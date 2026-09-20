哈里返英獨自出席晚宴　梅根再度缺席惹議：品牌切割還是公關算計

哈里王子（Prince Harry）日前現身倫敦，獨自出席倫敦格林威治前皇家海軍學院（Old Royal Naval College）舉行的「永不言棄精神晚宴」（Invictus Spirit Gala Dinner），順利為傷殘軍人籌得巨款。然而，哈里的夫人梅根（Meghan Markle）卻再次缺席公開場合，引發外界對兩人「品牌切割」或「公關算計」的熱烈討論。



哈里王子獨自出席「永不言棄精神晚宴」，而妻子梅根再次缺席公開場合，引發外界對兩人「品牌切割」或「公關算計」的熱烈討論。（IG@meghan）

哈里單飛赴宴籌巨款 網民讚專注慈善

據美國娛樂網站Reality Tea報道，哈里當晚身穿黑色禮服並佩戴軍功章亮相，在致辭提及賽事重返英國時更一度哽咽，稱「賽事終於回家了」，場面感人。晚宴最終成功為基金會籌得160萬英鎊（約1,680萬港元）。網民評論事件時指出：「哈里單飛專注退伍軍人權益，少咗娛樂話題干擾，形象反而更加真實正面。」

梅根退居幕後經營品牌 網民疑公關算計

雖然梅根先前曾與哈里共同擔任晚宴獎項評審，但此次倫敦晚宴她並未現身，而是選擇留在幕後專注其個人商業品牌「As Ever」及打點生活。網民分析當中是經過利益計算：「梅根缺席是高明嘅公關算計，既能避開王室輿論風頭，又可以保持個人品牌獨立性，實現商業與慈善分工。」

梅根缺席晚宴是因為選擇留在幕後專注其個人商業品牌「As Ever」及打點生活。（IG@meghan）

梅根缺席晚宴是因為選擇留在幕後專注其個人商業品牌「As Ever」及打點生活。（IG@meghan）

高風險籌碼 商業還是感情

過去一年以來，哈里與梅根在公開場合「合體」的頻率顯著下降，哈里頻繁獨自飛往倫敦、紐約等地推廣公益項目；而梅根則深耕幕後與商業版圖，積極籌備其個人生活方式品牌，並與串流平台合作開發全新影視與生活風格節目。

梅根缺席晚宴是因為選擇留在幕後專注其個人商業品牌「As Ever」及打點生活。（IG@aseverofficial）

多位資深娛樂公關專家分析，這種「分頭行動」標誌著兩人正式結束了將彼此強行綑綁的「薩塞克斯超級夫妻（Sussex Power Couple）」商業模式。不過，這場高風險公關博弈，是商業算計還是婚姻降溫，公眾是否接受仍是未知之數。

過去一年來，哈里與梅根在公開場合「合體」的頻率顯著下降。（IG@meghan）

為傷殘軍人籌款重回英國公眾視野

根據權威外媒US Magazine報道，哈里此次獨自現身為傷殘軍人籌款，是其回歸英國公眾視野的重要里程碑。而針對外界對他是否重拾王室公職的猜測，英王查理斯三世（King Charles III）代表、宮廷事務官（Lord Chamberlain）早前已特別致函釐清，明確指出哈里與梅根自2020年卸下高級王室成員職務後，其一切慈善及公開行動均屬個人自發性質，在體制上的地位等同於「兼具商業與慈善利益的普通公民」。這份官方定調，無疑確立了哈里此次單飛行動，是完全獨立於英國王室公務之外的個人慈善戰略。