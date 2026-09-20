曾比特自爆一餐狂吞4打生蠔90件壽司　分享3個月狠甩40磅秘訣

曾比特（Mike）自《全民造星II》出道，近年憑《聲生不息》等節目於內地爆紅。去年底轉會加盟英皇娛樂的他，除了標誌性的「爆炸頭」大變身外，更曾激罕在社交平台大晒六嚿腹肌，身形Fit爆！不過，肌肉男的背後原來藏着一段超狂的「黑歷史」。近日曾比特在社交平台中，大方剖白由180多磅肥仔變身型男的心路歷程，更自爆全盛時期一餐可啪4打生蠔，加上被網民狂踩「肥到變阿叔」，最終促使他展開「來回地獄又折返人間」的減肥大計。

曾比特現在身形Fit爆！(葉志明 攝)

更直言減重後肥的感覺是p不走的。（IG@mikeeeee___）

首次公開減肥秘訣。（IG@mikeeeee___）

驚人食量嚇壞網民 全靠「唱歌」當減肥？

曾比特自出道以來一直給人實力派唱將的印象，但他坦言初入行時體重高達180多磅。談及當時的食量，曾比特自爆以前食量驚人，可以一個人獨力鯨吞4打（48隻）生蠔。如果單吃壽司，更可以一餐狂掃90多件，相當誇張！被問及當時有甚麼運動習慣，他更幽默笑言：「當時最大嘅運動就係唱歌！」難怪體重一直屢創新高。

初入行時體重高達180多磅。（IG@mikeeeee___）

自爆舊照爆笑回應：「嗰個係我阿叔！」

令曾比特「的起心肝」減肥的導火線，原來是源於網民的毒舌留言。片中他大方展示早年上節目的截圖，當時面龐圓潤、身形明顯臃腫。有網民截圖後嘲笑他「曾比特變曾特肥」，面對自己過去的黑歷史，曾比特展現極高EQ，不但沒有生氣，更指住照片自嘲：「呢個唔係我嚟㗎，呢個係我阿叔嚟㗎！」雖然表面上以幽默化解尷尬，但網民的評論亦令他決心要為自己爭一口氣，證明給大眾看「我是可以減肥的」。

曾比特自爆減肥心路歷程。（IG@mikeeeee___）

曾比特自爆減肥心路歷程。（IG@mikeeeee___）

3個月極速狠甩40磅

立下決心後，曾比特找來健身教練協助，展開長達3個月的「地獄式」特訓。由零運動變為瘋狂做帶氧運動兼跟足餐單，成功激減40磅，體重回落至145磅左右。不過，曾比特的減肥之路並非一帆風順。他坦言當初「瘦身成功」後，為了獎勵自己便開始瘋狂進食，結果短短一兩個月內體重便急速反彈。他明白到要長遠維持好身材，必須將其轉化為持久的生活習慣：「唔好咁極端地去食，畀自己一兩日可以亂咁食嘢，其他時間食清淡啲。」