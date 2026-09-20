陳淽菁孖老公睇譚詠麟疑P圖太勁變網紅樣　曾淚管閉塞做兩次手術

現年57歲的前TVB主持陳淽菁（原名陳芷菁），近年轉戰管理培訓及活動司儀領域。近日譚詠麟於紅館舉行個人演唱會，吸引圈中好友到場支持，陳淽菁同時與大律師丈夫張錦榮一同前往睇騷。



陳淽菁2019年離巢TVB。（tvb.com圖片）

面部肌肉僵硬被質疑修圖過頭

陳淽菁於社交平台發布夫妻同框合照放閃，畫面中兩人展露笑容。相片公開後引發網民關注，部分留言認為相中的陳淽菁面部線條僵硬，呈現重「塑膠感」，質疑為修圖或濾鏡效果過重所致，留言形容「P圖太誇張」、「完全認不出她」。

陳淽菁與大律師老公張錦榮一齊去睇譚詠麟演唱會。（IG@astridtcchan）

陳淽菁孖老公睇譚詠麟，被質疑為濾鏡效果過重、修圖「太誇張」。（IG@astridtcchan）

陳淽菁今次現身引發討論，皆因其先前健康狀況曾令外界關切。她先前於社交平台公開自己飽受「淚管閉塞」困擾，於兩個月時間內接連接受兩次手術，右眼需要敷上紗布保護。她當時透露病情出現反覆，可能需要接受第三次手術，並向網民詢問熱敷成效。

陳芷菁透露淚管閉塞，兩個月內已做兩次手術。（ig@astridtcchan）

面對眼疾手術折磨，丈夫張錦榮於身旁照料。陳淽菁當時發文感謝對方照顧，稱讚丈夫為個人後盾。如今她精神良好陪伴丈夫現身紅館，顯示眼部康復狀況良好。

仲有機會做第三次手術。（ig@astridtcchan）

四歲確診血癌奇蹟戰勝病魔

陳淽菁童年曾遭遇健康考驗。她於4歲時確診患上白血病（血癌），當時醫生曾推斷其壽命不長，母親祈求向上天換取女兒康復，最終戰勝病魔。至13歲時，她隨父親移居台灣生活，期間得知父親出現婚外情，情緒遭遇打擊並曾患高燒重病。

陳芷菁4歲時確診患上白血病（血癌）。（facebook@陳芷菁）

長大後，陳淽菁親力親為陪伴患癌兼中風的生父走完人生最後階段，同時照料患有柏金遜症的生母，以及患有老人痴呆症的繼父，承擔家庭照顧責任。