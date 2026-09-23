郭可盈三代同堂撐譚詠麟紅館騷　16歲學霸愛女全程貼心護高貴外婆

譚詠麟（校長）近日在紅館舉行《譚詠麟與您「刻骨銘心」世界巡迴演唱會——終極篇》，吸引大批圈中好友捧場。向來出名孝順的前TVB「四大花旦」郭可盈，日前就帶同母親，聯同老公林文龍及16歲愛女林天若（Tania）三代同堂四人齊齊出動睇騷。當中16歲的Tania除了暴風長高、顏值出眾外，更被網民目擊全程對外婆照顧有加，獲激讚極有家教。

郭可盈三代同堂撐場校長騷。(IG@khy_official)

愛女攙扶外婆。（Threads）

三代同堂撐譚詠麟紅館騷。(IG@khy_official)

三代同堂撐譚詠麟紅館騷

郭可盈9月22日在社交平台分享了一家四口睇演唱會的溫馨片段。片中所見，郭可盈身穿簡約時尚服飾，保養得宜，而同行的郭媽媽亦打扮高貴、神采奕奕，臉上不時掛著慈祥的微笑。一家人更獲安排到後台探班，期間與同樣來捧場的好友黃日華，一起站在譚詠麟的巨型佈景板前開心合照打卡。

身為校長忠實粉絲的郭可盈在IG興奮留言，大讚校長的無限活力：「有幸在80年代的青春歲月，能深深感受到當年的金曲及氣氛，滿滿成長的印記！《譚詠麟刻骨銘心演唱會．情不變篇》校長落力唱跳三個多小時，我們也唱足全晚，一首接一首，醉人情懷，真佩服校長無限的Energy，是我們三代人的偶像！Really appreciate！」

16歲林天若細心照顧外婆

除了郭可盈一家與好友的合照吸睛外，現年16歲的女兒林天若（Tania）亦成為全場焦點。有當晚在場的網民表示，目擊Tania在步入會場時，全程貼心守在外婆身邊，更細心攙扶著外婆同行。網民紛紛大讚Tania不但遺傳了父母的高顏值與高挑身材，而且性格乖巧懂事、極有家教。事實上，Tania一直被外界譽為「最強星二代學霸」。她不但品學兼優，曾任學校幹事並多次榮獲學術獎學金，更精通鋼琴與小提琴等多種樂器，絕對是才貌雙全。

愛女攙扶外婆。（Threads）

百億千金為愛息影與林文龍恩愛20年

現年55歲的郭可盈，自1993年參選港姐入行後，憑《刑事偵緝檔案》系列中「高婕」一角爆紅，與宣萱、蔡少芬、張可頤並列當年TVB的「四大花旦」。出身富裕的她，父親是已故「塑膠大王」郭達昌。2011年父親病逝後，郭可盈遵從遺願，全面淡出幕前接管家族龐大生意，盡顯商業頭腦。雖然早已轉型做女強人兼豪門少奶奶，但郭可盈依然將家庭放在首位，與林文龍結婚超過20年依然恩愛如昔，一家三口生活幸福美滿。