損壞高訂晚裝卻拒賠償　選美冠軍遭公審怒轟店方誹謗

「環球小姐2026香港區選美大賽」決賽日前圓滿落幕，台前眾佳麗展現美態，幕後卻衍生贊助服裝損毀索賠爭議。TVB節目《東張西望》接獲指定晚裝贊助商負責人阿V報料，主持王嘉慧隨即跟進採訪。



「環球小姐2026香港區選美大賽」剛剛落幕，卻被爆出佳麗冠軍損毀服裝爭議。（《東張西望》截圖）

負責人阿V爆料上屆環球小姐冠軍借用的兩套晚裝出現損壞。（《東張西望》截圖）

環姐選美爆晚裝索賠風波

阿V向攝影機鏡頭展示兩套出借予上屆環球小姐冠軍的高級訂製晚裝。報料文件列明衣物定價：第一件由人手縫製的重工大主紗標價十多萬港元，第二件魚尾晚裝標價72,800元人民幣（折合約8.5萬港元）。然而接收交還服裝時，阿V發現兩套禮服出現多處嚴重損毀，包含珠串從中間整條斷裂及整串珠鏈被拉斷。

兩套高級訂製晚裝價格不菲。（《東張西望》截圖）

兩套高級訂製晚裝價格不菲。（《東張西望》截圖）

然而阿V卻發現環球小姐交還服裝時出現損壞。（《東張西望》截圖）

隨後阿V攤開裙襬展示損毀位置，裙襬布面縫製的珠串從中斷裂，整條珠鏈脫離裙身，斷口呈現物理拉扯狀態，排除普通針線脫落情況。阿V估算維修費用約需16,000港元，考慮佳麗情況後提出共同承擔方案，要求索賠折實金額10,380港元。惟冠軍小姐到店還衫時，聽取需要補償後，她拋出「身上缺乏現金」及「行程緊迫」兩項理由，後續更回應指裙子屬於行走或坐下期間自然損壞，並引述馬來西亞當地維修費用僅需100至300馬幣（約數百港元），拒絕按照單據賠償。雙方拉鋸多日無果，店方表明將入稟小額錢債審裁處追討款項。

阿V估算兩條裙子的維修費用約需16,000港元。（《東張西望》截圖）

阿V最後要求索賠折實金額10,380港元。（《東張西望》截圖）

惟冠軍小姐聽取報價後，以身上缺乏現金並以趕時間為由離開。（《東張西望》截圖）

主持王嘉慧隨後陪同阿V致電聯絡該名「上屆環球小姐冠軍」。但電話接通後，女聲卻傳出兩項拒絕受訪理由：第一，正聯絡消費者委員會索取指引；第二，現階段拒絕接受採訪。語畢，女聲按下按鍵切斷通話。阿V面對攝影機鏡頭發表回應，指出該名冠軍借用晚裝衣服，未有掏出實體金錢或信用卡支付費用，不存在消費行為。阿V提出質疑，點出對方求助消費者委員會缺乏交易理據。

《東張西望》主持王嘉慧陪同阿V聯絡上該名「上屆環球小姐冠軍」。（《東張西望》截圖）

對方於電話中表示正聯繫消費者委員會尋求指引，以目前不便受訪為由結束通話。（《東張西望》截圖）

阿V指出佳麗小姐並未於店內進行任何消費行為，對其向消費者委員會查詢之目的表示不解。（《東張西望》截圖）

李詩逸反駁毀衫指控

雖然《東張西望》於報道中為當事人進行聲音處理及影像遮蔽保護，但隨著各方線索公開，網民推斷涉事者為上屆冠軍李詩逸。面對網絡討論，李詩逸於個人社交平台Instagram限時動態發布與阿V之通訊軟件WhatsApp對話截圖，正面承認捲入事件。

網民根據各方線索推斷涉事者為上屆冠軍李詩逸。（《東張西望》截圖）

網民根據各方線索推斷涉事者為上屆冠軍李詩逸。（IG@lizzie_the_rockk）

李詩逸於對話內容中否定蓄意或疏忽損毀晚裝之說法，強調當晚僅進行擺姿勢留影時舉手及坐下等正常動作，並無不當舉止，認為破損純屬自然磨損與針線鬆脫。她整理時序指出，雙方訴求自9月19日起保持一致，最後一次對話停留於9月22日深夜12時53分，其後店方於未有進一步溝通下單方面向公眾投訴，令其感到無奈。

李詩逸於公開與阿V的對話截圖。（IG@lizzie_the_rockk）

李詩逸痛斥店方公開控訴屬誹謗

李詩逸於訊息中說明，晚裝屬於大會贊助性質，店方理應優先透過贊助協議或商業保險渠道申報索賠；倘若需要個人承擔，店方必須出示兩套晚裝之原始購買單據核實價值。她同時開出兩大和解方案：其一為要求店方提供改衣師傅開具之正規維修單據（real repair invoice）與衣服購買收據；其二為由她全額自費委託獨立高級訂製裁縫（independent couture tailor）進行修復。

李詩逸指責店方公開發文控訴，該行為已構成誹謗（defamatory）並損害了其個人名譽。（IG@lizzie_the_rockk）

李詩逸指責店方憑藉未獲確認及未簽署之發票（unsigned invoice），擅自於社交平台發文控訴並公開標籤各大傳媒機構，認為該行為構成誹謗（defamatory）且嚴重損害其個人名譽，要求店方立即刪除帖文。店方於對話下方回覆表示無義務提供相關資料，雙方各執一詞，未能達成共識，爭議持續發酵。