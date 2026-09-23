再次雲畫的月光丨郭東延被忽視竟詛咒導演　朴寶劍驚爆暴肥11公斤

經典韓劇《雲畫的月光》延伸節目《再次雲畫的月光》於上周感動回歸，這趟10周年之旅果然沒讓觀眾失望，不只情懷滿分，五位主角之間毫無保留的真實爆料與「互相傷害」，更讓節目在網路上引爆熱話！以下立即整理首播最爆笑、最感人的精彩看點！



《再次雲畫的月光》已於Viu上架。（官方提供圖片）

看點一：重遇舊戲服全員驚呼

雲畫五人組時隔10年，再次看到當年穿過的戲服，五人的反應成為了首播一大看點！金裕貞拿起衣服驚呼：「衣服竟然這麼小嗎？我以前覺得很大，我會不會穿不下？」朴寶劍也附和地說：「我應該也穿不下了。」朴實的反應讓觀眾覺得格外親切！節目組也準備了大量當年拍攝用的道具，當中在大結局出現的、由劇中樂瑥（金裕貞飾）寫的書，也在10年後正式「出土」，讓觀眾紛紛陷入回憶殺！

劇中樂瑥（金裕貞飾）寫的書也被製作組好好珍藏。（官方提供圖片）

更有趣的是，郭東延竟然從家裡帶來了10年前拍攝時使用的練習用劍！他首度公開自首：「其實是我從武打學校偷來的，我那時忘記還了。」搞笑發言讓其他四人笑到不行。

郭東延自爆當年曾偷走道具劍。（官方提供圖片）

看點二：朴寶劍體重之謎

首播中最意外的話題焦點，絕對是朴寶劍的體重！五人在住宿處圍著玉米大快朵頤時，振永一口氣吃了3根，讓朴寶劍好奇詢問對方體重，振永回答66公斤，金裕貞立刻驚呼對方太瘦，朴寶劍也佩服地大讚振永自我管理非常嚴謹！沒想到話題一轉到自己身上，朴寶劍才坦承：「我拍《雲畫》時是65公斤。」接著含糊地說：「現在是73、74、75公斤……」這時郭東延立刻抓包大喊：「怎麼愈來愈重了⋯⋯」最後朴寶劍才尷尬地老實招認：「其實是76公斤。」讓現場瞬間笑成一團！

近年朴寶劍熱愛運動，不時在社交平台上載跑步和健身照，雖然他在10年間飆升了11公斤（約24磅），但是粉絲看完節目後紛紛表示：「根本看不出來」、「重的都是肌肉吧」，稱讚他即使增重依然帥氣不減。

朴寶劍自爆現時體重為76kg。（官方提供圖片）

看點三：金裕貞曝光朴寶劍最高飲酒紀錄

如果說體重是節目的笑點炸彈，那麼金裕貞的飲酒宣言就是反轉亮點！眾人在午餐時聊到想喝馬格利酒，金裕貞豪氣地說：「等一下去超市買吧，我今天是度假模式，要喝個痛快。」這番話讓朴寶劍忍不住問：「裕貞有和我們一起喝過酒嗎？」郭東延立刻反駁：「我們喝過很多次酒啊！」金裕貞也立即補充：「我們三個見面那天，在龍山喝到凌晨那天！」

金裕貞接著爆料：「那天寶劍哥一直說要去第二攤、第三攤！」朴寶劍也坦承：「那天真的很晚回家，大概是我人生中第一次那麼遲回家。」郭東延追問是不是他史上最高的酒量」，平時只喝一杯的朴寶劍驕傲地說：「嗯！當時我把一整杯酒都喝掉了。」讓全場笑翻！金裕貞最後笑著對他說：「謝謝你覺得和我們在一起很開心。」朴寶劍的酒量與金裕貞的暴走宣言，成為首播最溫馨又爆笑的互動之一！

金裕貞宣佈要大飲特飲。（官方提供圖片）

看點四：郭東延「詛咒導演」爆笑內幕

另一個讓全場笑到肚痛的，就是郭東延的選角幕後故事。五人在餐廳聊起當年第一次讀本會議的回憶時，郭東延自爆：「我那個時候大概正在詛咒金成允導演吧！」他接著解釋，過去曾經和導演合作，二人關係相熟，因此認為對方會邀請自己試鏡，結果導演根本沒叫他去！他忍不住打電話質問：「為甚麼不叫我去試鏡？」導演只回他：「你還試甚麼鏡，我都認識你了。」

郭東延接着憶述，當時他搭的士衝到辦公室，主動爭取想演「兵沿」一角，結果還是沒能如願，讓他氣到在家裡瘋狂詛咒導演！直到後來接到導演的邀約通知，他才立刻取消詛咒，戲劇性的轉折讓朴寶劍、金裕貞等人笑到不行！這段充滿笑點的真心話，讓觀眾看見郭東延對這個角色的執著與熱愛，也有人指他充滿綜藝感：「他為甚麼這麼好笑」、「他真的好適合上綜藝」、「是綜藝奇才吧」。

郭東延曾「詛咒」導演。（官方提供圖片）

看點五：大哥振永結婚包尾？

五人到餐廳享用午餐時，朴寶劍主動提起一個有趣的問題：「你們被採訪時有講到這個嗎？誰會最先結婚，當時我選了裕貞。」金裕貞聽了大驚：「為甚麼是我？我年紀最小啊！」朴寶劍解釋：「感覺裕貞會最先遇見對的人。」

金裕貞接著反問誰最晚結婚，朴寶劍不說話，卻默默把視線投向振永，讓振永一頭霧水，全場笑聲不斷！金裕貞還害羞地說：「心情好像會很微妙，那我10年後應該已經結婚了吧？」朴寶劍則分享了他的浪漫心願：「我突然想像了一下，如果我們都能住在一起當鄰居就好了，幫彼此照顧孩子、一起出去玩。」金裕貞立刻接話：「那麼下次20周年旅行，我們是不是都會抱着小孩？」這時郭東延則不忘補刀，對10年後即將46歲的振永說：「哥要保重啊！你要好好照顧身體啊！」讓全場再次爆笑。

朴寶劍認為大哥振永會是五人組中最後結婚的人。（官方提供圖片）

看點六：金裕貞女友力爆發

金裕貞在節目中確實展現了驚人的「生活力」，她不僅主動主導買菜，更親自下廚為大家準備晚餐！當五人抵達住宿處，其他演員還在休息時，金裕貞已經默默走進廚房，她先是仔細地將馬鈴薯切絲、調好麵糊，接著以熟練的手腕動作開始煎餅，從備料到下鍋一氣呵成，讓在場的哥哥姐姐們看得目瞪口呆！

金裕貞當天準備的菜單正是朴寶劍與郭東延心心念念的泡菜煎餅與馬鈴薯煎餅，她還不忘準備搭配烤肉的蔥絲，設想之周到讓成員們感動不已。其他成員也沒閒著，大家分工合作，有人負責烤肉、有人擺盤，重現了《雲畫》五人幫溫馨的「自賢堂晚餐」氛圍。節目播出後不少網民指她「入得廚房、出得廳堂」、「煎得好靚啊」，更有人大讚她非常GF able（女友力）：「完全是理想女朋友」、「連生活力都無可挑剔」！10年前在劇中總是等著被照顧的羅瑥，如今成了能穩穩撐起一桌飯菜的金裕貞，這份成長的軌跡，正是節目最動人之處。

金裕貞主動備菜，讓成員好好休息。（官方提供圖片）

網路熱論：「根本是奇蹟般的售後服務！」

《再次雲畫的月光》首播後，韓國各大論壇與社群平台湧入大量討論、網友的反應集中在幾個關鍵詞上：「朴寶劍76公斤怎麼長這樣」、「金裕貞也太會喝」、「看到這個組合重聚真的會哭」；不少觀眾亦表示，這不是一般的重聚節目，而是真正的朋友們一起出去玩的真實記錄：「他們互相取笑的樣子太自然了」、「看到裕貞默默照顧大家，就覺得這10年的友情是真的」、「根本是奇蹟般的售後服務」。