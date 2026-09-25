張崇德劉美娟全家飛加國為女慶生　18歲細女樣貌甜美似足媽咪

58歲劉美娟與54歲張崇德結婚25年，長子張天藍出生不久因醫療失誤夭折，其後育有次子張日希與細女張日晴，一家四口向來非常融洽。近日，二人的細女張日晴（晴晴）迎來18歲生辰，正式宣告成年。為了不讓寶貝女獨自過生日，張崇德與劉美娟特意攜同兒子張日希，一家人跨國飛往加拿大滿地可（Montreal）驚喜陪慶生，並在社交平台分享多張溫馨合照，引來大批網民送上祝福。

全家一起為女兒慶祝生日。（IG＠eugina_lau）

女兒五官似足媽咪。（IG＠eugina_lau）

近日適逢女兒晴晴生日。（IG@eugina_lau）

張崇德重演10年前舊照

張崇德在社交平台上載了兩張跨越10年的父女「同Pose」合照。第一張是在2014年於香港拍攝，當時只有6歲的晴晴十分「嗲氣」，把小腳晾上爸爸的大腿；另一張則是今年在滿地可的近照，成年後的晴晴依然依偎在爸爸身旁，父女情深。張崇德開心留言：「我個寶貝女18歲喇！18歲生日怎可以自己過呢？所以，我和太太同個仔在Montreal陪她過，yeah！」不少網民看過照片後，除了大讚晴晴亭亭玉立，更一致認定她的五官輪廓與媽咪劉美娟簡直是「餅印」，完美繼承媽咪的美貌。

女兒成長對比照。（IG＠張崇德 Peter Cheung）

劉美娟曬女兒成長照告白：為你感到驕傲

身為媽咪的劉美娟亦在社交網發文，分享了晴晴由BB時期至今的成長點滴照片，記錄女兒一路成長的甜蜜過程，最後一張則是長大成人的晴晴甜笑獨照。劉美娟以英文感性告白：「我的寶貝女孩很聰明、善良、美麗和強壯，我愛你，我為你感到驕傲！生日快樂！」字裡行間盡是滿滿的母愛與欣慰。

劉美娟亦在社交網發文，分享了晴晴由BB時期至今的成長點滴照片。（IG@eugina_lau）