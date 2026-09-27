《中聲2》陳蒨葶爆無綫今年僅派3個騷　捱麵包靠副業：望養到自己

《中年好聲音2》歌手陳蒨葶日前現身出席好友顏米羔的《寵寵友賞》寵物攝影新店開張儀式。正式加入無綫後的她，在接受《香港01》訪問時談及演藝事業發展與近況，坦言目前工作量不如預期，甚至要靠兼職地產代理工作及用儲蓄來維持日常生活。



「中聲Family」龐大 分派工作仍心存感恩

對於加入無綫後的工作安排，陳蒨葶表示：「家吓有得做就當然開心，希望公司畀得愈多愈好啦！同埋咁啱做完喺機場嘅『非常好聲音』MC同表演嘉賓，接下來亦會參與相關節目的錄影與製作，同埋準備緊自己嘅新歌。」然而，面對同屆與新加入的參賽者眾多、資源有限的情況，她坦言：「我哋『中聲Family』越來越大，人才濟濟，所以覺得自己有份參與已經好開心。雖然工作分派落嚟未必有咁多，但都好感恩，客戶都仲記得我。」

陳蒨葶透露無綫今年僅派3個騷。（葉志明攝）

無綫今年僅派三個騷 保留副業兼任歌唱導師

被問到工作量減少時的生計安排，陳蒨葶直言自己一直都有做足心理準備，並透露無綫今年僅安排了3個騷，工作量相當少。她表示自己從參賽前到現在，一直都有保留地產代理的身份，同時亦有在學院教唱歌，以此保障固定收入。

陳蒨葶透露無綫今年僅派3個騷。（葉志明攝）

兩手準備應對逆境 視藝人與本業同為正職

她笑言：「參賽嗰陣地產變咗副業，家吓就正職、副業兩邊撐住。其實我哋成班朋友都有各自嘅工作，藝人身份係一個正職，自己本身嘅工作亦係正職。而且自己一直都有心理準備，加上大家都明白市道欠佳，所以完成藝人工作後，便會回歸自身原本的正職，不會過於焦慮，有工作已經十分感恩。」

陳蒨葶出席好友顏米羔《寵寵友賞》新開張。（葉志明攝）

通脹下兼任多職 昔日參賽每日「捱麵包」

陳蒨葶明白單憑無綫工作，難以養活自己：「我希望係可以養到自己，所以而家唔係只靠一份工作，同埋依家香港通脹，靠一份工作嘅收入真係養唔到自己，左手嚟右手去，日常生活開支都未必夠應付，所以而家一個人有幾份工作係好正常嘅事。同埋我個人都慳妹嚟，之前參賽嘅時候，都試過捱麵包，一日只係食一個，而家叫做好啲，可以食多一個至兩個麵包。」

陳蒨葶自爆昔日參賽每日「捱麵包」。（葉志明攝）

靠儲蓄撐過市道低潮 放下包袱珍惜每個機會

面對演藝圈與地產市道雙雙陷入不景氣的現狀，陳蒨葶坦言生活確實面對不少困難，目前主要靠過往的儲蓄過活，平日亦要極力節儉省錢。不過她強調，自己不會放棄演藝事業，也沒有所謂的「明星包袱」：「我覺得藝人其實都係普通人，好似米羔咁，佢係攝影師亦係藝人，大家都有兩手準備。只要有工作我就會好好珍惜，繼續努力撐落去。」