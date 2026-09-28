莎拉布萊曼發文痛悼劉歡　曬珍貴合影　憶奧運合唱：永念音樂奇才

世界級跨界女高音莎拉布萊曼（Sarah Brightman）於27日深夜發文悼念華語樂壇「音樂之父」劉歡，歌迷無限唏噓。



內地資深歌手劉歡日前驚傳病逝於上海，享壽63歲。消息由其任教的對外經濟貿易大學發訃聞證實。這場噩耗不僅震撼華語樂壇，也讓當年曾與他一同登上國際舞台的莎拉布萊曼感到無比哀痛。

劉歡和莎拉布萊曼（Sarah Brightman）在2008年北京奧運會上合唱歌曲《我和你》。（微博圖片）

更多劉歡和莎拉布萊曼（Sarah Brightman）合唱畫面：

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莎拉布萊曼在社交平台上感性寫道：

得知偉大的劉歡離世的消息，我感到非常難過。我曾有幸在2008年北京奧運會上與他一同演唱開幕式主題曲《我和你》。他是一位令人驚嘆的音樂奇才，更是一位真正的紳士。大家都會無比懷念他。願他安息。

字裡行間滿是對昔日跨國合作夥伴的崇高敬意與深切不捨。

兩人於2008年北京奧運開幕式上的經典合唱，是許多人心中難以磨滅的時代記憶。劉歡以其雄渾穩健的嗓音，搭配莎拉布萊曼空靈優雅的天籟，將東方韻味與國際聲樂完美融為一體，至今仍被視為跨界音樂的巔峰之作。

在耀眼的演藝事業背後，劉歡事實上默默抗病多年。他在2009年被診斷出罹患「右側股骨頭缺血性壞死」，該病症因治療過程艱辛、疼痛難忍且難以完全根治，在民間被稱為「不死癌症」。2010年他赴美接受髖關節置換手術後才重新站上舞台，近年更曾做過心臟支架手術，健康狀態始終深受關切。

即便身體抱病，劉歡始終未曾放棄對音樂的熱愛。他不僅在對外經濟貿易大學任教超過30年、主講西方音樂史，更在《歌手2019》節目中一路過關斬將抱回總冠軍。如今隨著音樂之父隕落，喪事遵其遺願一切從簡，雖然經典原唱成為絕響，但正如莎拉布萊曼所言，這位音樂奇才留下的雋永旋律與紳士風範，將永留在全球樂迷的心中。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】