何超儀自爆家中堆滿90年代出道至今雜物　稱「沒錢買更大的房子」

香港彭氏兄弟睽違12年再度攜手執導驚悚片《拾荒法師》，主演何超儀（何超）日前隨片前往曼谷電影節午夜單元，戲中化身邋遢拾荒者，沒想到戲外也有「囤物狂」性格。她自曝家中堆滿90年代出道至今留下的雜物，亂到連衣帽間都難以進入，「要用鑽的」才能找到衣服，笑稱根本像真實版拾荒現場。



何超儀透露，自己相當念舊，許多具有回憶的物品都捨不得丟，導致家中空間愈來愈狹窄。老公陳子聰曾試圖整理，甚至抱怨坐在沙發上連電視都被雜物擋住，卻被老婆霸氣警告：

敢丟我會殺了他！

何超儀自曝家中堆滿90年代出道至今留下的雜物，笑稱根本像真實版拾荒現場。（《拾荒法師》劇照）

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何超儀笑說，除了捨不得丟東西，另一個現實原因是香港房價太高，「我們沒錢買更大的房子」，只能接受家裡越堆越滿的生活。

片中何超儀飾演的拾荒者，專門將附有魂魄的物品帶回家，幫助它們超度。導演彭發透露，過去20年曾有至少3個作品想找何超儀合作，這次構思角色時第一個想到的仍是她，認為觀眾對她的印象多半帶有霸氣，若突然看見她演拾荒瘋子，反差一定相當有趣。

為了呈現真實感，電影大量使用真正的垃圾拍攝，讓何超儀飽受皮膚過敏之苦；其中一場溺水戲，她因為怕髒，要求劇組使用乾淨的水，導演最後甚至以礦泉水完成拍攝。雖然過程辛苦，她仍笑說既然已經要和垃圾相處，就只能「包容垃圾，Come On Baby！」

電影中的高級警司由新人演員伊曼（Iman）演出，他本是救了陳子聰一命的外科醫生，因為對表演有興趣決定跨界。何超儀親自帶著他磨練演技，並大讚他一點就通。電影《拾荒法師》10月8日上映。

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