何超儀透露何超蕸「周身都係癌」　約定來世再續姊妹緣：一億次

已故賭王何鴻燊二房女兒何超蕸上月不幸病逝，終年58歲。追思會今日（17日）舉行，妹妹何超儀在丈夫陳子聰陪同下撐住拐杖現身，即使行動不便仍堅持親自送別胞姊。超儀受訪時首度澄清家姐死因並非外界盛傳的乳癌，更哽咽回憶兩姊妹的昔日點滴，深情約定來生要再做對方的妹妹。

何超儀在丈夫陳子聰陪同下撐住拐杖現身。（陳順禎攝）

何超儀受訪時首度澄清家姐死因並非外界盛傳的乳癌。（陳順禎攝）

貪靚棄拐杖受訪 澄清死因：剩係個乳冇癌

何超儀抵達會場時，起初以「要招呼外國嚟嘅朋友」為由婉拒訪問，但在傳媒苦纏追問下，最終答應接受「一分鐘訪問」。向來貪靚的超儀特意放下拐杖才站定受訪，但一提起三家姐何超蕸，她頓時百感交集：「今次我三家姐嘅告別係非常之突然，當然我所有屋企人大家都覺得好震撼...」她停頓數秒後坦言，至今仍不太明白為何會發生這樣的事。對於外界一直指何超蕸死於乳癌，超儀首度作出澄清：「佢周身都有癌，剩係個乳冇癌。」

何超蕸2018年獲香港大學頒授名譽大學院士殊榮，獲胞姐何超瓊、何超鳳、胞妹何超儀、胞弟何猷龍到场支持。（網上圖片）

何超儀與家何超蕸感情要好。（網上圖片）

幾姊妹感情深厚。（網上圖片）

憶LA留學快樂時光 讚家姐細心包容

被問到是否身體其他地方都有事？超儀不禁哽咽：「係呀...」但她隨即表示想以較為樂觀的想法去面對，並憶起兩人昔日的美好時光。超儀透露，當年自己在香港讀中學時經常被學校懲罰，甚至差點沒書讀，她便會借故飛往洛杉磯（LA）找正在讀大學的三家姐求救：「佢會對我好好，帶我周圍去旅遊同請我食嘢，一啲都唔會怪責我，或者點樣懲罰我，佢係一個咁嘅人。」在超儀眼中，三家姐何超蕸是一個性格悠閒（layback）、chill、快樂且心思極度細密的人。

超儀更分享了家姐私下持家有道的一面：「屋企過時過節，邊個唔食乜，嗰個食齋，呢個唔知食乜，佢全部記得晒，全部由佢打點。」

超儀接受訪問。（陳順禎攝）

超儀眼中家姐超蕸係一個極好嘅人，約定來世再續姊妹緣。（陳順禎攝）

慨嘆天妒英才 深情告白：我要做返佢阿妹

面對如此善良、對社會有貢獻的家姐提早離世，超儀忍不住慨嘆天妒英才：「我諗個天想一個對社會咁有貢獻嘅人，個天要捉佢走先，因為可能未來世界唔再啱一個咁好嘅人住。」

超儀透露自己有見到家姐最後一面，但當被問及家姐的遺願及患病時間長短時，她則謹慎表示「講唔到」及「要問大家姐（何超瓊），我唔知講唔講得」。最後，超儀向在天之靈的三家姐許下深情承諾：「一億次、一千次，一萬次，幾十億次，我哋兩個感情永遠不變，我都要做返佢阿妹。」盡顯令人動容的深厚姊妹情。