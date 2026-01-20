何超儀拍打戲前臂大片瘀青 老公陳子聰上年做咗三個大手術

香港血腥驚慄劇情電影《維多利亞壹號》，由Josie何超儀監製兼主演，今年適逢何超儀與Conroy陳子聰創立的852電影公司20周年，兼且何超儀成為MOVIE MOVIE本屆焦點影人，公司開山之作《維多利亞壹號》推出國際版並於今日（20日）舉行首映禮。何超儀攜同丈夫陳子聰、「二蚊」Iman Taheri，以及曾於《全力扣殺》合作的郭子健導演、黃智亨導演、林敏聰、邵音音等到場出席。

何超儀、陳子聰監製作品《維多利亞壹號》推出國際版，今日舉行首映禮。（莫匡堯 攝）

何超儀攜同丈夫陳子聰、「二蚊」Iman Taheri，以及曾於《全力扣殺》合作的郭子健導演、黃智亨導演、林敏聰、邵音音等到場出席。（莫匡堯 攝）

首映禮上，主辦單位讚揚何超儀為身兼歌手、演員、監製及電影公司老闆的多棲藝人，Josie上台時則幽默自嘲指：「如果我有屋企人喺到，真係難以置信，講到我咁好！」令全場影迷粉絲大笑。何超儀在首映上與陳子聰、Iman一同接受傳媒訪問，談到相比20年前創立公司、拍攝《維多利亞壹號》時的火爆與玩味，超儀坦言現時拍戲謹慎得多：「依家拍戲緊張啲，冇以前玩得咁開心，好緊張個Budget。因為依家我哋拍緊一套純動作電影，真係唔好可衰好多個Take！」

何超儀自嘲若家人聽到自己是身兼歌手、演員、監製及電影公司老闆的多棲藝人，一定會感到難以置信。（莫匡堯 攝）

何超儀、陳子聰及「二蚊」Iman Taheri於首映禮上接受訪問。（莫匡堯 攝）

何超儀親身上陣拍《拾荒法師》動作戲 即場曬手臂大片瘀青

何超儀與陳子聰監製新作《拾荒法師》目前正在拍攝第二集，對於首集面世時間，超儀透露：「希望今年可以上到一部，第二部差唔多埋尾喇！最快都要下年，因為牽涉好多CG特技。（會否擔心票房起跌？）少少擔心㗎！所以我哋好落力！」Josie作為女主角，更因為放盡做特技動作而受傷：「落力到受傷呀！拍動作片一定會發生嘅！」何超儀更即場拉起衣袖，展露前臂內側一大片瘀青，然後解釋指：「幾日前整親嘅！玩一個好似樹熊咁嘅動作，我刮到特技人套護甲，又刮到條威吔，所以成個大髀內側係黑色嘅！」陳子聰隨即打趣指：「嗱！唔係我做㗎！」男主角Iman亦有份參與，表示亦有輕微受傷：「當然不像是野餐一樣輕鬆，但要堅持親自上演動作，並在動作指導監督下完成，雖然會受傷但也是過程一部份。」

《拾荒法師》由何超儀監製兼主演，陳子聰亦同任監製，Iman則為男主角。（莫匡堯 攝）

何超儀透露對近年票房起落都感到擔心。（莫匡堯 攝）

何超儀即場拉起衣袖曬前臂大片瘀青。（莫匡堯 攝）

何超儀即場拉起衣袖曬前臂大片瘀青。（莫匡堯 攝）

陳子聰更打趣指並不是自己造成。（莫匡堯 攝）

陳子聰親述病情去年做三次大手術 疤痕由鎖骨直落肚臍：好似拉鏈咁！

陳子聰近年因為大動脈撕裂接連到美國醫治，問及健康近況及身體狀態時，Conroy親自回應表示：「掹掹緊啦……我上年做咗三個大手術，11月開始康復返、可以做多啲嘢。」續指：「香港美國兩邊飛，希望唔駛再做啦！」對於三度施手術部位，陳子聰一邊以手指由鎖骨間、一直指落至肚臍之間，一邊表示：「呢到有成條疤痕，好似拉鏈咁！三個手術加埋，累積返嚟嘅，駁埋晒啲疤痕。」何超儀則補充指：「佢依家剩返主動脈上段未做，下段做好喇。因為裂咗所以遲早要做。」

陳子聰受訪時親述病情，透露去年經過三次大手術，手術疤痕由鎖骨直落至肚臍。（莫匡堯 攝）

陳子聰與Brian李凱賢感情不變：我成日都同佢傾計

去年一宗公開活動上，廿四味成員Brian李凱賢受傳媒訪問時回應關於陳子聰的病情，令何超儀疑似出Post鬧爆，對於隊友疑似多嘴，陳子聰表示並沒介意，一直仍與Brian聯絡、關係不變：「有！我成日都同佢傾計嘅。（沒影響感情？）冇！」