張錦程剖析與張延離婚原委獲女兒理解　直言愛情本質為繁衍後代

現年60歲的張錦程日前突然宣布與內地女星張延結束逾20年的婚姻，強調二人屬和平分手、不涉及第三者，21歲的女兒張耕夢亦尊重父母決定。張錦程日前現身李婉華的YouTube頻道《李婉華 Anita Lee》直播，在好友劉雅麗陪同下敞開心扉，大方剖析自己的婚姻觀與離婚原委。

張錦程已與結婚逾20年的前氣質女神張延離婚。（微博照片）

張錦程。（葉志明 攝）

張延跟港星張錦程於2004年結婚，至今育有一女。（網上圖片）

劉雅麗陪同張錦程一同出鏡。（YouTube@李婉華 Anita Lee）

坦言繁衍乃生物本能

張錦程在直播中大方分享了自己維繫人際關係的觀念。他認為無論是愛情還是友情，都需要花心思去「投資」和經營，必須主動維繫，不能因為距離或忙碌就放任不管。張錦程更以極具哲學性的角度解構男女感情。他語出驚人地表示，男女之間的愛情與吸引力本質上是受荷爾蒙影響以繁衍後代：「我會咁睇，呢個係人天生嗰個愛情、感情，其實對我哋嚟講，其實係，你遇唔遇到。男女只不過係荷爾蒙嘅反應，大家一齊，希望有個子嗣。」並引用著名著作《自私的基因》（The Selfish Gene）指出：「基因嘅目的就係為了繁衍（reproduce），希望人類繼續繁衍。」

張錦程大談感情經營之道。（YouTube@李婉華 Anita Lee）

女兒對父母離婚表示理解接受

談及婚姻的維繫與終結，張錦程直言兩個人能否走下去完全取決於雙方的相處狀態：「係睇你兩個人點，你兩個人OK就OK，兩個人唔OK就唔OK。」張錦程亦承認，女兒是他們延遲離婚的考量之一：「佢知道晒，佢接受。（會唔會因為考慮過要等個細路大啲先至決定分開？）呢個可能係其中一個考量，呢個都係。」並透露女兒數年前已赴英國寄宿學校求學，養成獨立堅強的個性，因此對父母離婚的決定完全理解與接受。

21歲女兒獨立且完全理解尊重。（YouTube@李婉華 Anita Lee）

AI衝擊影視圈

面對大環境的快速變遷，他們也探討了當今影視圈的發展。張錦程提到現在很多投資者轉向製作短劇，而且大陸的短劇有高達九成是直接使用AI來製作。他幽默地笑稱，面對這種趨勢，說不定以後的演員要去研究「如何演得像 AI」。不過他也鼓勵對表演有熱誠的年輕人，現在只要有一支手機就能自己拍片創作，千萬別以「沒機會」為藉口，機會和舞台是可以自己創造出來的。