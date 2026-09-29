電影業寒冬麥子樂放下身段做搬運　蔡瀚億感同身受：我做過木工

香港電影業近年面臨低潮，不少從業員面臨無戲可拍的困境。早前演員麥子樂在社交平台發文，坦言面對影視業寒冬，在沒有工作的日子裡，為了生活甘願放下身段擔任搬運工人。蔡瀚億（BabyJohn）今日（29/9）以大使身份現身九龍灣出席《「童」你每一刻》分享會，期間接受《香港01》訪問時亦深入大談對電影業寒冬的感受。

麥子樂早前在社交平台上載一張穿著佈滿污漬的工作褲及安全鞋的照片（IG@boysquare）

低谷中發現新風景：以為係壞事 原來學到嘢

對於現時影視圈的困境，蔡瀚億坦言不只是電影業，許多行業都處於寒冬狀態。他直言自己也曾經歷過人生低谷，但卻在當中獲得意外收穫：「我好感恩嘅，我經歷過一個低谷嘅位，喺低谷嘅時候我發現，由原本覺得個風景唔好，去到發現個風景好靚。因為原來人喺低谷嘅時候，會學到一啲你喺高山睇唔到嘅嘢。」

蔡瀚億表示，自己在低谷期選擇重新找回初心，積極參與及創作舞台劇：「上年搞完舞台劇，家吓又繼續創作籌備新嘢，亦有洽談緊其他舞台劇。原來只要你繼續喺自己鍾意、有熱情嘅地方行落去，個轉機一定會過嚟，嗰啲經驗永遠係你自己嘅！」

蔡瀚億認為最重要是保持心態積極。他相信無論身處什麼行業，只要對自己的工作保有火花與心意，難關總會過去。（葉志明攝）

讚麥子樂放下身段：做搬運完全唔易 絕對值得欣賞

談及麥子樂因無戲可拍而轉做搬運工人、拉貨搬檯的近況，蔡瀚億對此表示高度讚賞與佩服：「我絕對覺得呢個係好值得欣賞嘅事！我自己都經歷過呢啲 moment，喺呢啲時候我嘅學習就係，當你以為做緊嘅嘢同表演行業無關，但原來唔係。透過同唔同行業嘅人傾偈、了解背後嘅故事，呢啲人際經歷最後都會反饋返去你嘅演藝同創作上面，係好好嘅經驗！」

蔡瀚億認為最重要是保持心態積極。他相信無論身處什麼行業，只要對自己的工作保有火花與心意，難關總會過去。（葉志明攝）

自爆曾零工作兼職木工：同做演員一樣要追求精準

提及自己過去面對低潮的經歷，蔡瀚億更首度自爆幾年前無工作接時，曾跟朋友轉行學做木工：「好多年前冇嘢做嘅時候，就想試吓學木工。因為身邊有朋友去日本學過入榫，覺得好精準好厲害。於是跟唔同嘅木工師傅去學，邊做邊學。」

蔡瀚億笑言當時完全沒有不開心，反而是懷著興奮的心情去學習：「我好開心呀，因為一直都想學！喺過程入面我發現，木工講求嘅精準同專注，同演員要求嘅精準其實係一樣嘅，等如日本嘅『匠人精神』。同師傅們傾偈互相鼓勵，對我嚟講係好寶貴嘅體驗。」

蔡瀚億認為最重要是保持心態積極。他相信無論身處什麼行業，只要對自己的工作保有火花與心意，難關總會過去。（葉志明攝）

堅持演藝初心：只要有熱情 必定能走出陰霾

面對行業不明朗的前景，蔡瀚億認為最重要是保持心態積極。他相信無論身處什麼行業，只要對自己的工作保有火花與心意，難關總會過去。他希望透過自己的經歷以及麥子樂的正面態度，能為同行及身處逆境的朋友帶來力量。