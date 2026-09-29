電影業寒冬麥子樂放下身段做搬運 蔡瀚億感同身受：我做過木工
香港電影業近年面臨低潮，不少從業員面臨無戲可拍的困境。早前演員麥子樂在社交平台發文，坦言面對影視業寒冬，在沒有工作的日子裡，為了生活甘願放下身段擔任搬運工人。蔡瀚億（BabyJohn）今日（29/9）以大使身份現身九龍灣出席《「童」你每一刻》分享會，期間接受《香港01》訪問時亦深入大談對電影業寒冬的感受。
低谷中發現新風景：以為係壞事 原來學到嘢
對於現時影視圈的困境，蔡瀚億坦言不只是電影業，許多行業都處於寒冬狀態。他直言自己也曾經歷過人生低谷，但卻在當中獲得意外收穫：「我好感恩嘅，我經歷過一個低谷嘅位，喺低谷嘅時候我發現，由原本覺得個風景唔好，去到發現個風景好靚。因為原來人喺低谷嘅時候，會學到一啲你喺高山睇唔到嘅嘢。」
蔡瀚億表示，自己在低谷期選擇重新找回初心，積極參與及創作舞台劇：「上年搞完舞台劇，家吓又繼續創作籌備新嘢，亦有洽談緊其他舞台劇。原來只要你繼續喺自己鍾意、有熱情嘅地方行落去，個轉機一定會過嚟，嗰啲經驗永遠係你自己嘅！」
讚麥子樂放下身段：做搬運完全唔易 絕對值得欣賞
談及麥子樂因無戲可拍而轉做搬運工人、拉貨搬檯的近況，蔡瀚億對此表示高度讚賞與佩服：「我絕對覺得呢個係好值得欣賞嘅事！我自己都經歷過呢啲 moment，喺呢啲時候我嘅學習就係，當你以為做緊嘅嘢同表演行業無關，但原來唔係。透過同唔同行業嘅人傾偈、了解背後嘅故事，呢啲人際經歷最後都會反饋返去你嘅演藝同創作上面，係好好嘅經驗！」
自爆曾零工作兼職木工：同做演員一樣要追求精準
提及自己過去面對低潮的經歷，蔡瀚億更首度自爆幾年前無工作接時，曾跟朋友轉行學做木工：「好多年前冇嘢做嘅時候，就想試吓學木工。因為身邊有朋友去日本學過入榫，覺得好精準好厲害。於是跟唔同嘅木工師傅去學，邊做邊學。」
蔡瀚億笑言當時完全沒有不開心，反而是懷著興奮的心情去學習：「我好開心呀，因為一直都想學！喺過程入面我發現，木工講求嘅精準同專注，同演員要求嘅精準其實係一樣嘅，等如日本嘅『匠人精神』。同師傅們傾偈互相鼓勵，對我嚟講係好寶貴嘅體驗。」
堅持演藝初心：只要有熱情 必定能走出陰霾
面對行業不明朗的前景，蔡瀚億認為最重要是保持心態積極。他相信無論身處什麼行業，只要對自己的工作保有火花與心意，難關總會過去。他希望透過自己的經歷以及麥子樂的正面態度，能為同行及身處逆境的朋友帶來力量。