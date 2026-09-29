孫慧雪不怕昔日性感寫真被兒子發現：等佢知媽媽未生佢前係靚女

孫慧雪今日（29/9）以「童心大使」身份現身九龍灣出席《「童」你每一刻》分享會。宣傳關注兒童精神健康，並呼籲家長多聆聽子女需求。

孫慧雪自覺有時候忽略兒子需要。（葉志明攝）

母子首度合唱拍MV無償演出 孫慧雪以身作則教導「施比受更有福」

孫慧雪接受《香港01》訪問時透露，早前與大仔一同拍攝MV兼合唱，大讚仔仔表現配合。被問到仔仔有否要求「收工酬勞」，阿雪笑言仔仔是無償參與，自己平時亦有藉機進行親子教育：「佢梗係冇啦！因為我都同佢講，其實呢個係一個善事嚟嘅，我常常都同佢講：『你知唔知你自己好幸福呀？』但你幸福嘅時候，你都要將呢樣嘢傳播出去，『施比受更有福』，你有能力幫人嘅時候，要多啲幫人。」

7歲大仔懂事心聲藏滿滿洋蔥 坦言「怕阻媽咪做嘢」求每日傾偈1小時

提及親子關係，阿雪分享了一段溫馨又感人的小插曲。她透露早前拍攝訪問影片時問及仔仔的心聲，才驚覺仔仔非常體貼：「估唔到佢同我講，佢原來成日都覺得我做嘢好忙，佢就話『有啲怕自己阻住我』，我估唔到佢聽得到呢啲心聲！原來佢有呢個想法，然後佢就話如果可以，想我每日都可以同佢傾，可能一個鐘都得。我聽到個心好唔舒服，覺得自己做得唔係咁好。我開頭仲諗我會唔會好煩佢呢？因為有時啲父母放學『你今日點呀？做咗啲咩？』但原來佢話係想我同佢傾偈，了解我多啲嘢。」

蔡瀚億和孫慧雪今日以大使身份現身九龍灣出席《「童」你每一刻》分享會。（葉志明攝）

至於仔仔是否知道媽媽是藝人，阿雪透露當初竟是由同學仔告知：「其實我都唔知點同佢解釋，佢第一次返嚟問我嘅時候，係佢啲同學仔話畀佢聽『你媽媽係咪喺電視拍戲㗎？』佢返嚟問我：『點解佢哋會知嘅？』原來係同學仔講嘅。」

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談到昔日推出的性感寫真集，若將來仔仔長大後發現或被同學提及會如何應對？阿雪大方表示早已做好心理準備，家中的寫真集亦沒有刻意收起：「我擺喺屋企㗎，但佢又冇興趣攞嚟睇，佢仲細，未睇，我都喺度諗緊點樣同佢講呢個美感嘅嘢。其實我都預咗㗎啦，因為佢而家成日話媽媽係『熊寶寶』、大肚腩好多肉，我就想同佢講：『其實媽媽未生你之前好Fit㗎！』到時俾返佢睇，其實你媽媽未生你之前係靚女嚟㗎！」