健身中心被揭更衣室暗藏針孔鏡頭　孫慧雪無懼：趕湊仔冇時間沖涼

孫慧雪日前以「童心大使」身份現身九龍灣，出席《「童」你每一刻》分享會，關注兒童權益與成長健康。提到近日連鎖健身中心「24/7 FITNESS」沙田瀝源分店更衣室內被揭發假天花藏有針孔鏡頭，事件隨即引發社會廣泛關注與恐慌，警方其後火速拘捕一名涉嫌窺淫的34歲本地男管工，並於沙田裁判法院提堂。

孫慧雪在完結分享會後接受《香港01》訪問時，被問到平時去健身中心會否擔心成為偷拍對象時，孫慧雪笑言自己並不害怕，背後原因竟然是「太忙」：「我唔驚！（點解呢？）因為我係媽媽，我係冇時間換衫，啲時間我已經用晒嚟做運動。你知唔知我做完運動都冇時間沖涼？唔好意思同大家咁講，我係即刻衝過去接放學。所以呢，有咩我都係屋企換衫同屋企沖涼，主要係冇時間。」

孫慧雪透露絕少使用健身中心更衣室。（葉志明攝）

親授藝人外景「盲換自保法」 孫慧雪分享三大更衣防偷拍原則

雖然平時少在公眾更衣室換衫，但孫慧雪表示看到相關新聞後，日後在外換衫亦會提高警惕。她更分享了身為演員多年來在戶外拍外景時練就的防偷拍絕招：「如果我真係有需要去出面換衫嘅時候，睇清楚環境、四處檢查下；或者自己換衫嘅時候，搵件衫遮住嚟換。我哋演員有個技巧，因為我哋常出外景，所以我哋可以套住件衫咁樣自己換，安全感大啲。」

偷拍爭執事件頻生 孫慧雪籲正視都市壓力

談及近年社會上偷拍事件或不當行為屢見不鮮，孫慧雪認為這可能與現代人面對的龐大精神壓力有關，呼籲大家關心身邊人的心理健康：「我都唔知點解會咁，所以一定要關心吓身邊啲人多啲，睇下情緒或者精神健康問題嗰邊，都要關心吓，因為我都發覺而家網上多咗好多嗌交嘅片，可能係壓力囉！我覺得可能大家好多壓力，其實要搵一個正確途徑宣洩，唔好喺街邊嗌交，唔好用偷拍呢啲不正確嘅途徑，自己要用一啲正確途徑。」

孫慧雪透露絕少使用健身中心更衣室。（葉志明攝）

孫慧雪透露絕少使用健身中心更衣室。（葉志明攝）

蔡瀚億和孫慧雪今日以大使身份現身九龍灣出席《「童」你每一刻》分享會。（葉志明攝）

蔡瀚億和孫慧雪今日以大使身份現身九龍灣出席《「童」你每一刻》分享會。（葉志明攝）