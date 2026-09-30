吳千語低胸裝側面微凸散發「孕味」　親揭雪卵規劃與豪門生活

「豪門新抱」吳千語與「百億富三代」施伯雄結婚後，生活動向一直備受矚目。日前她以一身深灰色低胸運動裝出席品牌活動，因身形明顯比以往圓潤、上圍升級且腹部微隆，散發濃烈「孕味」，隨即引發網民熱議揣測她是否「有喜」。對此，吳千語過去曾澄清身材轉變僅是「幸福肥」，並坦言已有雪卵規劃，夫家亦非常體諒並尊重其事業發展。

吳千語狀態大勇。（吳子生攝）

吳千語爆料施伯雄扮不識敷面膜扮足5年。（直播截圖）

吳千語近日為品牌站台。（小紅書@黃柳建的朋友圈）

吳千語身形豐滿再傳孕訊

吳千語近日為品牌站台，告別昔日「紙片人」身形，體態變豐滿且側面微凸，走路姿勢亦被網民指似足孕婦。事實上，早在今年2月二人完成南極之旅後，吳千語便曾因發福傳出有喜，當時她迅速澄清只是旅行期間吃多了造成誤會。談及造人計劃，吳千語表示抱持順其自然態度，並透露已做好雪卵打算，為未來做足準備；她亦提及夫家家人雖有「暗催」生B，但極為尊重她現階段先專注事業的意願，未有施加壓力。

身形豐滿再傳孕訊。（微博圖片）

身形豐滿再傳孕訊。（微博圖片）

吳千語貼心賢淑融化豪門夫家

雖然二人拍拖初期未獲男方父親認可，但吳千語憑藉真誠與賢淑逐漸融化施家上下，農曆新年期間更穿上唐裝貼心向爺爺施子清拜年，場面溫馨融洽。從昔日不被看好到如今深得長輩歡心，其豪門相處之道與處事哲學獲得大批網民讚賞。