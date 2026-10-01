梁安琪譚玉瑛現身女廚慶典豪開48席　李思捷麥包登台熱唱助興

全港首個女性廚師組織「中國香港女廚師協會」日前迎來成立一周年慶典！創會主席蕭秀香（三姐）面子極大，於盛宴現場豪氣筵開48席，吸引演藝界與飲食界頂流巨星全數列陣。梁安琪、肥媽、譚玉瑛等星級貴賓齊聚一堂，現場熱鬧爆燈！



創會主席蕭秀香（三姐）。（FB@中國香港女廚師協會）

蕭秀香攜肥媽譚玉瑛整齊列陣

這場以「璀璨廚藝·巾幗風華」為主題的周年盛宴，現場冠蓋雲集。在全場最吸睛的大合照環節中，三姐率領肥媽、譚玉瑛等重量級嘉賓整齊列陣舞台中央，陣容氣派十足，展現出極強號召力。

（左4）蕭秀香、譚玉瑛、肥媽、汪曼玲。（微博@汪曼玲）

汪曼玲連環同框梁安琪李思捷

資深傳媒人汪曼玲在微博曬出合照，她與戴著金框墨鏡、造型型格的李思捷搭肩合照，兩人一個豎起大拇指、一個開心比V，互動極之鬼馬；隨後她更抓緊機會，與身穿黃花旗袍的粵劇花旦盧秋萍合影留念。

與李思捷搭肩合照。（微博@汪曼玲）

汪曼玲、粵劇花旦盧秋萍。（微博@汪曼玲）

李思捷麥長青登台熱唱助興

至於大會名譽會長梁安琪，繼早前於兒子何猷君與奚夢瑤的答謝宴上搶盡風頭後，當晚亦紅潤亮相。她保養得宜，完全不顯老態，與汪曼玲親切貼頭合照，絕無豪門架子。台下有「黑妹」李麗霞與羅敏莊親密搭肩展現姊妹情，台上的歡樂氣氛同樣高潮迭起！李思捷與「麥包」麥長青一時興起登台引吭高歌，將全場氣氛推向最高峰！

梁安琪氣色紅潤。（微博@汪曼玲）

盡騷深厚姊妹情。（微博@汪曼玲）