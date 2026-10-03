李明慧公開與前夫陳燿陽爭執錄音 雙方為家事持不同意見

1997年港姐亞軍李明慧2003年下嫁已故教育家陳樹渠之幼子陳燿陽，婚後育有一對龍鳳胎。2025年1月21日李明慧報警指控老公在赤柱寓所持刀恐嚇襲擊。事後陳燿陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，東區裁判法院裁定陳燿陽兩項罪名不成立。雙方目前正透過家事法庭辦理離婚手續，忍痛結束這段長達22年的豪門婚姻。

繼早前轟動全城的「濕底褲事件」曝光後，陳燿陽曾發聲明指控李明慧侵犯 SEN（特殊教育需要）兒子的私隱；其後女兒 Ava 亦隨即發聲明反擊，直指「保護哥哥是我與媽媽最重要嘅事」。

近日李明慧透過社交媒體專頁「夠薑子 呂校長 l 貓貓校監 l」拋出第二波「重磅震撼彈」，公開另一段錄音對話！

近日李明慧接受YouTube頻道「夠薑子遊學園I 呂校長 X 貓貓校監 I」訪問。（YouTube@夠薑子遊學園I 呂校長 X 貓貓校監 I）

事件前情：由「濕底褲事件」到兒女發聲反擊

雙方早前的交鋒源於一段震撼網民的「濕底褲事件」，當時李明慧公開指兒子某次探視回家後竟穿了一條「不明來歷」的濕內褲，原有的褲子不知去向，隔天更憑髮香證實他在日間洗過澡。面對母親追問，平日樂於分享的兒子卻表現出極大抗拒，只不斷重複：「No thank you! Shh....」在多番引導下，才揭發父親竟安排了一名約30多歲的女子陪同兒子洗澡。李明慧激動質問，兒子已是19歲成年男性且具備自理能力，為何每次探視都要在白天洗澡，更讓異性介入私密生活，質疑兒子遭受越界對待，令她情緒徹底崩潰。

事隔多日陳燿陽發出四點嚴正聲明反駁，反指李明慧公開相關對話是「侵犯 SEN 兒子的個人私隱」，試圖轉移焦點。對此，女兒 Ava 亦毫不猶豫發聲明力撐母親，公開反擊父親，並擲地有聲地表明立場：「保護哥哥，一直以來都是我同母親最重要嘅事。」Ava 亦在聲明中透露，多年來母子三人在家庭中承受著巨大的精神壓力，揭開了豪門生活背後不為人知的痛苦。

李明慧女兒 Ava 透過《香港01》發獨家聲明向陳耀陽喊話：保護哥哥是我與媽媽最重要事。(圖片:香港01)

李明慧公開28秒錄音內容

而今次呂校長在9月29日（二）在YouTube發放了最新影片，她在影片中表示為何要支持李明慧，支持她的原因亦不是為流量，只是覺得她需要幫助，之後亦交待自己認識李明慧女兒Ava，更指Ava曾被趕出街兼不能回家，之後更播放由李明慧提供的一段與陳燿陽爭執的28秒錄音，播放錄音前，呂校長指陳燿陽當時一定要全家人一同出席西方寺，特別要求女兒Ava要出席這個活動，李明慧當時不同意，指女兒將要考試，而且她有自己的宗教選擇，是否可以不用去？李明慧更指陳燿陽若然強迫她出席，將來不會得到女兒的尊重，更不會對他好。

呂校長播放錄音前，更指李明慧希望大家從錄音中，看出陳燿陽有多疼自己女兒。

錄音內容曝光

之後呂校長播放錄音，這段28秒錄音，是李明慧與陳燿陽爭執，錄音內容如下

陳燿陽：Hey you guys，now you guys in reverse tell me that...

李明慧：No! I didn't say we can't，I said that we will go to 西方寺 ok? I don't know what you heard, ok?

陳燿陽：No…妳而家想指，如果係迫妳個女，第時對你更加差啲嘛？而家我可以對個女差啲喇，唔駛等佢對我差啲，我駛乜等佢對我差啲呀？我而家就可以對佢差啲喇，我唔使對你哋咁好呀！

三人合力炮製甜品，幸福洋溢。（吳子生攝）

母女情深。(吳子生攝）

母女情深。(吳子生攝）

母女情深。(吳子生攝）

李明慧非常痛愛一對子女。（吳子生攝）