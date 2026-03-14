李明慧陳耀陽現身法庭　男方被問有什麼話對女兒說：叫佢睇住身體

前港姐亞軍李明慧在2025年1月於赤柱住所，疑遭已故著名教育家陳樹渠的幼子、丈夫陳耀陽恐嚇及襲擊，事件鬧上法庭。李明慧指控陳耀陽持刀架頸並威脅殺她，案發後二人辦理離婚程序，正由家事法庭處理。陳耀陽被控一項刑事恐嚇罪及一項襲擊致造成身體傷害罪，最終東區裁判法院裁定陳耀陽全部脫罪。

面對女兒指控有不良嗜好，陳耀陽未有正面回應。（葉志明攝）

陳耀陽未有正面回應

昨早（13/3）約8時45分，李明慧與陳耀陽分別乘坐私家車抵達灣仔家事法院，出席有關離婚程序的閉門聆訊。面對女兒Ava的指控有不良嗜好，陳耀陽接受《香港01》訪問時未有正面回應，當被問到有什麼話同女兒說？他表示：「小朋友，你叫佢自己睇住自己身體。」然後快步進入大樓。

陳耀陽未有正面回應。（葉志明攝）

女兒Ava發長文 控訴往日恐懼

李明慧的女兒 Ava 曾在母親敗訴後於社交平台怒發千字文，直言「無罪釋放不等於清白」。她指出，法律只能裁定罪名，卻不能抹去曾經的傷害與恐懼。

李明慧昨早現身灣仔家事法庭。（葉志明攝）

揭露家庭陰影 細數痛苦回憶

Ava 在文中憶述多年來母女倆「如履薄冰」的生活，指自己長期承受言語與精神虐待，內心長期處於恐懼。她更透露案發當日母親被迫離家、物品被丟入垃圾袋，地上滿佈碎玻璃，「媽媽頸同手臂都有瘀痕，這些痕跡冇人可以抹掉」。