專訪｜李明慧遭家暴強忍22年婚姻　忍痛公開真相：個仔有自閉症

28年前李明慧是眾人眼中的傳奇，憑住清秀優雅動人獨特氣質，在《1997香港小姐競選》中脫穎而出，成功摘下港姐亞軍，同時獲得國際親善小姐獎項。李明慧的精彩表現獲得台下的TVB創辦人邵逸夫開口讚賞，各大媒體爭相報道，星途一片光明。

李明慧笑容非常甜美。(網上截圖)

然而李明慧卻偏偏在高光時刻，選擇退場，離開一個充滿是非地的娛樂圈，更一度遠走高飛到英國避開公眾視野，過著平淡生活，彷彿要將一切舊事淡忘。李明慧心裡明白到自己不單只失去愛情，還有一份對未來的信心，就在這個時候邂逅上改變她一生的人陳耀陽：「當時我姐夫喺一間科網公司度做會計師，而佢就話俾我知公司有一個職位係做市場推廣，問我有冇興趣加入。而我本身都想回流返香港，咁所以我就同佢講話我有興趣。然後姐夫就幫我安排見佢哋公司老闆陳耀陽，我就飛返嚟香港面試，完咗之後就請咗我。工作咗兩年，因科網股泡沫爆破，公司最終在2001年結業。」

看似幸福的婚姻表面，原來李明慧背後隱藏着不可磨滅的慘痛的經歷。(陳順禎攝)

婚後陳耀陽性情大變脾氣暴躁

2001年陳耀陽向李明慧坦白示愛，二人火速墜入愛河，陳耀陽當年因為公司倒閉，生意失敗，情緒低落，問李明慧會否跟他一起離開這個傷心地，李明慧一口答應，二人便飛到美國展開新生活。李明慧那個時候認為自己終於遇到了命中注定的那個人，二人戀愛不久便步入教堂。然而，婚後陳耀陽性情大變佔有慾強，開始對李明慧提出各種要求，就算懷孕時稍有不滿意，便會破口大罵，這段看似幸福的婚姻表面，原來背後隱藏着不可磨滅的慘痛的經歷。

陳耀陽家規要生小朋友

李明慧表示：「其實每個人嘅婚姻相處嘅時間，係會有好同埋唔好嘅時候。但對我嚟講好深刻嘅係我覺得好辛苦，同好大壓。因為陳耀陽喺香港嘅生意失敗，佢想留喺美國，而我哋又唔係美國公民，所以我要繼續靠讀書攞學生證，讓佢同我都可以喺美國生活。咁所以我係唔可以停，就係咁我就讀咗兩年碩士，然後再繼續讀博士。而陳耀陽就同我講，佢屋企人要我哋生小朋友，呢個係家規，而我都願意，因為我都鍾意小朋友。而喺懷孕過程唔係咁順利，係遇到好大嘅困難。」

李明慧幾經辛苦，最終排除萬難，於2007年順利誕下一對非常趣緻的龍鳳胎，一嘗做母親的角色。(相片受訪者提供)

愛子確診患上自閉症

李明慧幾經辛苦，最終排除萬難，於2007年順利誕下一對非常趣緻的龍鳳胎，一嘗做母親的角色。這個時候，李明慧堅信命運終於對她溫柔了一次，可惜這種溫柔只維持了很短的日子，李明慧竟再次被命運愚弄，愛子18月大的時候被確診患有自閉症，那一刻，李明慧淚如雨下，心如被千刀萬剮一樣痛，悲傷與不安湧上心頭。

李明慧眼角微紅細訴發現經過：「其實阿仔由出世到而家都好少瞓覺，每晚佢只能夠瞓3個鐘。記得阿仔好細個嘅時候，佢成日會喊，同埋會成日打圈，起初我以為佢係聾同埋啞，因為佢唔會講嘢，同埋我叫佢，佢係唔識得應我，佢同人完全係冇交流，身邊嘅人同佢爸爸都唔肯承認阿仔喺發展上係有問題。變咗我就親自帶佢睇醫生，去了解係咩一回事，見完醫生，先確認佢患上自閉症。」

愛子18月大的時候被確診患有自閉症，那一刻，李明慧淚如雨下心如被千刀萬剮一樣痛，悲傷與不安湧上心頭。(陳順禎攝)

李明慧面對愛子確認患上自閉症，她沒有被打倒，而堅守住母親對孩子的責任與愛，每日悉心照顧，風雨不改，獨自帶著愛子覆診接受治療，從不有怨言：「每次覆診啲嘅時候，陳耀陽都唔會喺我身邊，我感覺自己好似係單親媽媽，好多嘢都係我自己去做，無論個仔嘅治療，同小朋友返學，都係我一個人去做。其實我對陳耀陽嘅怨恨，已經埋藏喺內心嘅深處度，而我又覺得埋怨都冇用，因為我知佢個人嘅性格係點樣，咁所以我只係默默地去做，做得最好就最好嘅媽媽。」

為了患自閉症愛子不怕受苦一直強忍堅守住這個家22年

李明慧明白到網上有很多不同的聲音，有人會覺得22年婚姻中過著非人生活，長時間受到精神虐待或肉體的傷害為何不選擇離婚，「點解個婚姻咁難受仲要繼續落去，點解唔走呢？最大原因我個仔係有自閉症。而我亦睇到好多關於陳錦鴻嘅訪問，我係好心同感受，了解到要湊大一個自閉症嘅小朋友，要用好多時間同心機同資源，加上又有阿女，令我明白到唔可以離開呢段婚姻。」李明慧又指自從小朋友出世後，陳耀陽脾氣一直轉壞，尤其在2016年：「佢突然要我哋全家要搬返香港。返到香港佢嘅情緒問題就更加惡化，佢冇去睇醫生尋求治療，我咁多年來一直都有勸佢要睇醫生。」

為了患自閉症愛子，李明慧不怕受苦一直強忍堅守住這個家22年。(相片受訪者提供)

李明慧在這18年間，從來沒有半點向外透露愛子患有自閉症的事實，而是一直守護著愛兒不被傷害，縱使22年的婚姻當中，經常遭到暴力對待，為了一對子女着想，李明慧不怕犧牲一直忍痛守護着這個家，從來沒有半點離婚念頭：「因為有兩個嘅小朋友，加上阿仔有自閉症，而佢嘅自閉症係嚴重，所以係需要好多啲悉心照顧，需要好多時同耐性，作為一個母親都希望俾一個完整嘅家庭，尤其係畀阿仔。所以我一直都忍讓，堅守住呢個家，我寧願有犧牲，都想我兩個小朋友喺一個完整嘅家成長，呢個係我心願。」

李明慧面對愛子確認患上自閉症，她沒有被打倒，而堅守住母親對孩子的責任與愛每日悉心照顧。(陳順禎攝)

直至今年1月21日李明慧報警指遭老公陳耀陽家暴及持刀駕頸威脅要殺死她，那一刻李明慧終於明白到，自己用婚姻換來不是幸福的歸宿，而是換來一個痛苦枷鎖。

李明慧想起一對子女，想起這22年來被家暴與屈辱同恐懼，終於意識到如果繼續選擇沉默同忍讓，就是對自己同孩子的殘忍，會換來更大的傷害。於是她決定鼓起勇氣致電報警求助。

陳耀陽全部脫罪。 （資料圖片）

女兒發千字文控訴任何法律判決都無法抹去這些暴力的痕跡

事後陳燿陽被控1項刑事恐嚇及1項襲擊致造成身體傷害罪，最終被判全部脫罪。案件審結後，李明慧的女兒 Ava 在社交平台發出千字長文，揚言要揭露真相，她認為無罪釋放並不意味着清白，無罪推定是一種法律原則，而非事實，也無法抹去曾經發生的一切。Ava在文中揭露過去一直如履薄冰，長期遭受言語同精神虐待，令她感到害怕及大受傷害，她回憶母親被迫離開屋企，物品被丟入垃圾袋，地板上散落碎玻璃，而母親的頸上、手臂和肩膀上都有瘀青，認為任何法律判決都無法抹去這些暴力的痕跡。

李明慧女兒在社交平台發千字文控訴。（linkedin Ava chan截圖)

李明慧坦言對法庭判決感到無奈：「阿女係非常憤怒，因為呢十幾年來阿女同我都知道陳耀陽幾咁暴力，同幾咁無理，有咁嘅判決我係好無奈，而阿女係好憤怒，因為咁佢兩個見面就鬧交， 之後8至9個月都冇見爸爸。點解佢哋會鬧交，係因為爸爸唔肯誠實咁認錯，亦唔承認自己有不良嗜好，變咗阿女唔會原諒佢，好嬲佢爸爸。」

如今李明慧最大的願望，就是帶着孩子重新開始，雖然未來仍有未知的困難，但至少她終於自由了：「主要我要做好媽媽嘅崗位，去照顧我個仔，同埋我都結咗婚22年，我都好驚同呢個社會有啲脫節，但我都會盡力投入返個社會，希望為社會作出貢獻。」

婚姻曾經是兩個人攜手同行的承諾，是共同面對風雨的依靠。然而，李明慧這段關於走到盡頭，留下的不只是分離的痛楚，還有對孩子的自責與虧欠，那份沉重感更如影隨形，她盼望能讓孩子過好生活，走出精彩人生。

李明慧這段關於走到盡頭，留下的不只是分離的痛楚，還有對孩子的自責與虧欠。(陳順禎攝)