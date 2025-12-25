李明慧聖誕節與子女甜蜜溫馨整甜品　愛女Ava情深剖白對母親的愛

李明慧在歷經多年家庭暴力陰霾後，今年終於迎來一個久違安穩的聖誕節，愛女Ava特意由紐約飛返香港，與母親及孖生哥哥三人團聚，三人在廚房裡合力炮製甜品，讓家的味道重新變得甜蜜。

平安夜聖誕節前夕(24/12）Ava化身成甜品大師，帶領母親李明慧及哥哥走進廚房，Ava快手打完多隻雞蛋後，就交由哥哥接棒，快手拿起打蛋器全力發蛋，而李明慧從旁加入白糖等材料，當哥哥將蛋液打至起泡望向媽媽，李明慧輕拍兒子肩膀，笑住讚他：「你好專業呀，阿哥可以開烘焙班啦！」Ava大表認同：「以後發蛋就靠你啦。」笑聲此起彼落，氛圍格外溫暖。經過半小時焗製，甜品終於出爐，三人開心品嚐美味的甜品，享受著充滿幸福洋溢的時光。

Ava特意由紐約飛返香港，與母親李明慧及孖生哥哥三人團聚，一家人在廚房裡合力炮製甜品，讓家的味道重新變得甜蜜。(吳子生攝)

面對母親李明慧慘遭父親家暴傷害，女兒Ava感到十分難過與痛心，她接受《香港01》訪問時真情剖白對母親的愛：「其實知道媽咪為咗我同哥哥付出咗好多，寧願犧牲自己都一直保護我哋，佢從來都唔會諗自己，唔開心又唔會同我講，好多時候都係收埋自己，怕我為佢擔心，我知佢一直都好堅強咁去默默承受，我知媽咪真係好錫我同哥哥，佢成日會為我哋諗將來。好多時夜晚，佢都會同我傾偈，幫我消化喺學校遇到嘅困難同唔愉快嘅經歷。佢嘅支持令我覺得被理解、被保護，亦都好有安全感。同埋媽咪一直都非常支持我，無論我想做咩，佢都好支持我，就好似喺多元思維社群（Neurodiversity HK）佢都好支持我。」

Ava細心餵母親品嚐甜品，場面溫情洋溢。(吳子生攝)

Ava細訴著與母親相處的甜蜜時光，臉上總掛着甜蜜笑容：「對我嚟講最珍貴嘅時刻，就係喺夜晚我瞓覺嘅時候，媽咪佢會陪我瞓覺同我傾偈，我會同媽咪分享我遇到嘅問題，同唔開心嘅事，媽咪就會安慰我、引導我，令我覺得好有安全感，感覺好實在。」

Ava還記得有次和母親李明慧巴黎之旅，令二人母女感情升溫：「嗰次同媽咪一齊去巴黎同滑雪，係好珍貴嘅母女之旅，我一世都會珍惜。嗰次唔只係旅行，而係我哋之間建立信任同連結嘅時光。同埋平日喺屋企一齊玩小狗、食飯、相處，都係我心入面最溫暖嘅回憶。另外，每個星期日同媽媽同我哥哥一齊返教會，對我哋嚟講亦都係一個帶嚟平安同凝聚力嘅重要時刻。」

Ava為聖誕榭掛上飾物。(吳子生攝)

面對將來，Ava感到樂觀：「我相信媽媽同我同哥哥可以慢慢復原，重新享受生活，而唔需要再被外在嘅衝突同壓力影響。當我去讀大學之後，我希望佢哋可以有更多自由，一齊去旅行、體驗生活、開心相處，而唔需要成日擔心同受限制。呢份希望令我覺得安心。」

Ava目睹家暴，心靈受到創傷，幸得信仰走出黑暗：「呢段經歷令我更加依靠上帝，亦都令我嘅信仰成長得更深。參與教會社群令我喺困難入面學識堅強同保持平靜。呢啲經歷塑造咗我更加勇敢，喺倡議工作上敢企出嚟，為公義發聲，關注家庭暴力問題，同時為多元思維社群（Neurodiversity HK）嘅小朋友喺法律制度入面爭取更好嘅保障。呢啲都影響咗我對將來嘅方向，包括考慮修讀法律，以及長遠繼續發展 Neurodiversity HK，去帶來更深遠嘅改變。」

對曾在恐懼與壓迫之下生活多年的這個家庭而言，一個得來不易平靜的聖誕，三口子只有甜品、笑聲和擁抱，卻足以成為他們走出陰霾後最珍貴、最溫馨的一章。