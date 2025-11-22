專訪｜李明慧不堪娛樂圈壓力黯然離巢無綫　爆珍姐開優厚條件挽留

1997年，年僅21歲的李明慧帶住一份純真同年輕的氣息，從加拿大回流返港，投身稅務會計師行業，展開人生第一份工作。其後參加香港小姐選美比賽，以出眾的外貌和優雅的氣質獲得亞軍，同時獲得國際親善小姐獎項，火速簽約無綫電視，成為經理人合約女藝員。李明慧的精彩表現令TVB創辦人邵逸夫大讚她具備成為大明星的無限可能，星途一片光明，同時亦成為她人生轉捩點。

李明慧憑住清秀優雅動人獨特氣質，在《1997香港小姐競選》中脫穎而出，成功摘下港姐亞軍，同時獲得國際親善小姐獎項。(圖片受訪者提供)

李明慧接受《香港01》專訪時娓娓道來入行經過：「記得1996年喺加拿大畢業之後，我就返嚟香港，就去咗一間會計師樓做我人生第一份工作稅務會計師。記得有一日，我喺會計師樓返緊工嘅時候，突然收到無綫打嚟嘅電話，通知我要去無綫面試，嗰吓有啲驚，點解無綫會打俾我。於是我就打返屋企問，媽咪就話家姐幫我報咗名嘅，就係呢一個電話我就去咗無綫面試。」

李明慧偏偏在高光時刻，選擇退場，離開一個充滿是非地的娛樂圈。(陳順禎攝)

香港小姐選美比賽長期以來一直是本地娛樂圈的焦點，每年吸引大量網民關注。佳麗們在舞台上展現優雅自信，爭奪「香港小姐」的殊榮，但幕後的競爭卻往往充滿明爭暗鬥，醞釀不少是非事件。李明慧就大爆參選時經歷：「其實喺訓練期間有好多好有趣嘅事發生，總括都係好嘅。始終有競爭性嘅項目，就會間唔中會唔見咗啲鞋，唔見咗啲內衣，的確係發生過。試過我哋喺台上排舞嘅時候，總係將我安排喺歐陽妙芝身邊，因為佢五呎11高模特兒身形，而我就得五呎三高，變咗係會有好大嘅對比，到而家我都唔知係咪俾人針對同整蠱。不過都冇影響我同歐陽妙芝嘅感情關係。」

李明慧笑容十分甜美。（網上截圖）

李明慧當年參選香港小姐選美，接受司儀陳百祥和曾志偉提問。（網上截圖）

另外，李明慧又指有次在半準決賽前，無綫特意安排一眾佳麗遠赴珠海出席一個活動，要求眾佳麗穿上泳衣擺甫士給大批男士拍照，過程令她感到難堪：「其實當時我去到先知，佳麗係要着泳衣，俾一班可能係業餘嘅攝影師影相，而我哋班佳麗係會分配企唔同嘅位置，俾嗰啲人影相，當時我係有啲感覺唔舒服，可能啱啱參賽未習慣要着泳衣見人。（有冇想過退選？）其實我喺常常都想退選嘅，我試過喺準決賽嘅時候，我有打俾媽咪講要退選，媽咪當時話你鍾意啦，然後就收咗線。然之後我又死死氣走咗去化妝，然後就繼續埋嗰晚準決賽。」

然而，李明慧參選及其後的發展並非一帆風順。在競選期間，李明慧曾捲入感情糾紛，成為新聞人物，被各大傳媒緊貼追訪，傳媒務求採訪第一手新聞，派出狗仔隊連月計在她家中門口守候。不善於表達情感的李明慧選擇沉默，未有就外間的流言蜚語作出澄清，而是選擇離開一個充滿是非之地的娛樂圈，隻身飛到英國展開新的人生路。

李明慧感激無綫栽培。（陳貴禎攝）

李明慧表示：「1998年我冇同無綫續約，然後飛到英國修讀一啲短暫嘅課程，同時間亦喺當地搵到一份市場推廣嘅工作。喺英國工作其間，無綫珍姐有聯絡過我媽咪，話無綫同埋佢都好想邀請我拍《楊貴妃》，但始終都覺得自己唔適合香港嘅娛樂圈，最後我都係好抱歉咁拒絕咗珍姐，其實我好感謝珍姐同無綫咁睇得起我，肯俾呢個機會我。」李明慧未有就珍姐開出的條件而動搖，她認為自己年紀輕還未懂得娛樂圈的人際交往，決定繼續留英過平淡的生活。劇集《楊貴妃》最终由向海嵐頂上演女主角楊貴妃。

珍姐(曾勵珍)。