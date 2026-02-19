多元思維社群｜李明慧接棒傳愛　靜音派對感動全場義工揭Ava初心

日前（16/2）在中環AIA嘉年華的璀璨燈海之下，一場特別的「Silent Disco」靜音派對正悄然展開。沒有喧鬧的音樂，卻有滿滿的愛與理解在空氣中流動。這場活動由「多元思維社群」（Neurodiversity HK）主辦，原本應由創辦人Ava親自主持，但因她需返回美國開學而未能現身。幸好，她的媽媽李明慧，毅然接下重任，以最溫柔的姿態，帶領現場的朋友繼續傳遞Ava的初心：讓世界學懂以愛擁抱每一份獨特。

Neurodiversity HK創辦人Ava 母親李明慧帶領義工們與多元思維朋友在台上起舞身體傳遞着愛的節奏。（吳子生攝）

當耳機戴上，音樂隨節奏在心裡響起，參加者輕輕搖擺，彼此之間不需言語，微笑就是共鳴。現場更有一班熱心義工加入，他們同樣戴上耳機，跟著節拍邁開步伐。當李明慧帶領大家走上舞台時，義工們自然地手挽手，形成一道溫暖的弧線，象徵彼此連結的橋樑。他們隨著無聲音樂律動，身體傳遞着愛的節奏——那一刻，燈光閃爍下，大家就像成為彼此的心跳，一齊跳動，同樣閃亮。

李明慧與多元思維朋友聊天。（吳子生攝）

值得被理解被擁抱

李明慧接受《香港01》訪問時表示：「Ava雖然唔喺香港，但佢嘅理念仍然喺度延續，每個人都有自己嘅節奏，同樣值得被理解、被擁抱。而我亦都好感恩喺過去六年有機會以獨立校董嘅身份，服務保良局陳麗玲（百周年校慶學校）。我亦非常自豪 Ava 建立嘅組織，而我嘅角色一直都係支持年輕人，推動佢哋嘅努力，令香港社會更加共融。」

李明慧和義工們在台上與多元思維朋友手拖手跳舞場面充滿著愛。（吳子生攝）

義工分享感受

義工Jerry 受訪時分享了自己加入Neurodiversity HK組織的心路歷程，從一開始嘅陌生同偏見，到親身參與活動後被感動而決定長期投入：「Ava同我一樣都係一個大學一年級嘅學生，佢本身就係有個有自閉症嘅哥哥，佢哋兩個成長嘅道路Ava就見到佢哥哥可能會面對好多唔同嘅困境，例如第一可能佢哋身邊嘅人未必接納佢哋嘅多樣性，第二可能身邊佢哋就會缺乏一定嘅支持，咁Ava就睇到有呢一啲咁樣嘅困境之後，所以佢就決定創立咗呢一個咁樣嘅組織，希望俾一個平台同埋俾一啲機會令到佢哋可以發光發亮令到佢哋展現最好嘅一面俾其他人睇。」

Jerry續說：「一開始我可能真係會有少少嘅偏見，但係入咗嚟呢個組織做咗幾次活動，同埋搞咗幾次活動之後，我就發現呢個活動真係好有意義，真係可以幫助到有神經多樣性嘅朋友，所以我就決定繼續留低。」Bernice接著說：「其實一開始，我都係好似 Jerry咁講，唔理解佢哋，後來接觸咗呢個會之後，原來社區都有呢啲人，真係需要我哋嘅服務。」

義工Jerry和Bernice 分享了自己加入Neurodiversity HK組織

現場充滿著愛。(吳子生攝)

現場充滿著愛。(吳子生攝)

Neurodiversity HK創辦人Ava 母親李明慧感激義工們參與。(吳子生攝)

過去六年有機會以獨立校董嘅身份，服務保良局陳陳麗玲（百周年校慶學校）。(吳子生攝)