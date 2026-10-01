前港姐季軍王敏慈25歲生日大派福利　露肩晚裝大騷白滑長腿極搶眼

2023年香港小姐競選季軍王敏慈（Lovelle），憑藉精緻宛如芭比的外貌與高䠷身材，自參選以來一直備受網民喜愛，人氣居高不下。日前迎來25歲生日的她，特別於社交平台大派福利，上載了一輯唯美慶生靚相。相中的她化身暗夜中的「Pink Lady」，大騷性感鎖骨與筆直修長美腿，隨即引發網民熱烈討論及狂讚。

王敏慈25歲生日。（IG＠lovelle.minci）

大騷筆直長腿。（IG＠lovelle.minci）

前港姐季軍王敏慈。（IG＠lovelle.minci）

王敏慈逆天美腿極搶鏡

王敏慈在貼文中感性寫道：「解鎖新一歲，又長大了。」從她分享的照片可見，當晚她身穿一襲粉紅色露肩晚裝，頭戴閃亮王冠，在暗夜背景下手捧生日蛋糕許願，氣質優雅又不失甜美性感。而整輯靚相中最吸睛的，莫過於她那一雙超逆天的筆直修長美腿，完美身材比例一覽無遺，極具模特兒氣場。照片發佈後，大批網民與粉絲紛紛留言送上祝福，大讚：「完全是真人版芭比！」、「長腿太搶Fo了」、「這身造型太驚豔，生日快樂！」

大騷筆直長腿。（IG＠lovelle.minci）

王敏慈中戲高材生兼古箏高手

現年25歲的王敏慈除了顏值爆燈外，亦是內外兼備的高材生。她的成長背景相當豐富，出生於香港，曾在新加坡生活，隨後考入著名學府北京中央戲劇學院偶劇系（表演與設計專業），具備紮實的專業表演功底與舞台經驗。此外，王敏慈自幼學習樂器，尤為擅長古箏。自當選港姐季軍以來，王敏慈積極拓展演藝事業，同時頻繁於社交平台分享時尚街拍與日常生活。憑藉獨特的時尚品味與親和力，她已累積大量忠實粉絲，成為新一代高人氣港姐代表之一。