譚輝智生日會獲數百粉絲築手作花海　回顧短片落淚以歌聲回饋粉絲

譚輝智早前於生日正日（9月16日）獲大批粉絲在社交平台洗版出帖祝賀，慶祝活動也一浪接一浪，後援會日前特意在香港為輝智舉辦盛大生日會，出席粉絲人數也一年比一年多，場面極為墟冚。為給輝智一個難忘的生日，粉絲可謂花盡心思。



譚輝智香港生日會數百粉絲齊集。（公關提供）

粉絲手作花海築滿現場

後援會特意精心製作了一段回顧短片，重溫輝智自比賽後與粉絲們共同經歷的無數開心片段，看著大屏幕上一幕幕珍貴回憶，輝智在台下不禁感動落淚。此外，一眾粉絲特意各自準備了一支手作花，親手製作成一張張獨一無二的生日咭送給偶像。眾人的心意在現場化作一片壯觀又溫馨的「花海」。輝智亦精心設計歌單，以最真誠的歌聲回饋粉絲們一直以來的無條件支持，台下掌聲不絕，全場氣氛熱烈。

賀壽氣氛熱烈。（公關提供）

代言品牌齊撐場大派福利

輝智的親和力與人氣不但深受粉絲愛戴，更深得廣告客戶歡心。生日會當晚，由輝智擔任代言及合作的品牌代表亦有親臨現場撐場。品牌更非常「識做」，慷慨贊助大量豐富禮物作大抽獎，實行與眾同樂，大派福利將全場氣氛推向高潮！

譚輝智精心設計歌單。（公關提供）

以好作品回報。（公關提供）

形象健康獲青睞

當晚另一驚喜莫過於是品牌商再為輝智送上重量級「賀禮」！知名健康品牌「雪肌蘭」代表於香港生日會上正式宣佈，將繼續委任輝智為品牌代言人。「雪肌蘭」早於輝智剛完成比賽時便極具慧眼起用他，全因看中其形象健康、充滿正能量，雙方合作以來深受大眾歡迎。繼早前永安旅遊於中山宣佈續約後，短時間內接連獲兩大品牌宣佈繼續合作，無疑是對輝智強大市場號召力及商業價值的最佳肯定，印證其「吸金力」勢不可擋。

面對數百粉絲的滿滿心意與代言品牌的鼎力支持，輝智坦言今年生日過得極具意義且非常充實，衷心感謝後援會的用心籌備，並承諾未來會繼續努力裝備自己，以更多好作品報答大家的厚愛。