哈里梅根返英定居　子女校門外2男疑偷拍　怒發聲明斥：不可接受

薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle），於今年8月26日攜同兩名子女返回英國定居，其後舉家遷入科茨沃爾德（Cotswolds）一帶展開新生活。然而在新居住地落腳不足一個月，哈里的7歲兒子阿奇（Archie）與5歲女兒莉莉貝特（Lilibet）就讀的學校外圍，驚現兩名可疑男子徘徊窺探，報道指該兩名男子是外國攝影師，令人懷疑企圖偷拍。薩塞克斯公爵夫婦發言人於9月30日發表聲明，強烈譴責涉事攝影師行為「極度魯莽」（extraordinary recklessness），是「對兒童私隱不可接受的侵犯」。



薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）今年8月26日攜同兩名子女返回英國定居，其後舉家遷入科茨沃爾德（Cotswolds）一帶展開新生活。（IG@meghan）

哈里與梅根7歲的兒子阿奇（Archie）與5歲女兒莉莉貝特（Lilibet）就讀的學校外圍，驚現兩名可疑男子徘徊窺探，報道指該兩名男子是外國攝影師，。（IG@meghan）

兩男分頭徘徊會合登客貨車離去 消息指窺探數小時

綜合BBC News與People報道，事發於9月28日（週一）上午，哈里夫婦的私人保安團隊及學校教職員先後發現，有兩名揹着背包的年輕男子在校園外圍行走，其間多次停下並向校園內張望。兩人起初分頭行動，隨後匯合並登上一輛客貨車離去。ITV News引述消息人士指，其中一人在現場觀察了「數小時」，形容二人形同「探路」。

薩塞克斯公爵哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle），於今年8月26日攜同兩名子女返回英國定居，其後舉家遷入科茨沃爾德（Cotswolds）一帶展開新生活。（IG@meghan）

報道指警方查租車記錄 證涉事者是歐洲通訊社攝影師

當地警方接報後查明該白色客貨車為租賃車輛。據報道，警方透過租車時登記的駕駛執照資訊，確認涉事者為國際攝影師，其中一人任職於某歐洲通訊社。不過，部分媒體報道指出，當地警方對事件細節暫時「不予證實，亦不予否認」。

哈里與梅根7歲的兒子阿奇（Archie）與5歲女兒莉莉貝特（Lilibet）就讀的學校外圍，驚現兩名可疑男子徘徊窺探。（IG@meghan）

出於對兒童安全與私隱的保護，涉事學校位置及哈里一家的新居地址至今未有公開，英國主流媒體亦遵從獨立新聞標準組織（IPSO）指引而沒有作出披露私隱的報道。

跟蹤哈里梅根二人的兒子阿奇與莉莉貝特的兩人起初分頭行動，隨後匯合並登上一輛客貨車（Van仔）離去。（IG@meghan）

敏感時機引發關注 警方澄清與基地反恐案無關

發言人聲明中提及，事件發生的同期，格洛斯特郡皇家空軍費爾福德基地（RAF Fairford）附近，曾於9月27日凌晨拘捕五名男子，他們涉及恐怖主義罪行及《爆炸物條例》。由於涉事學校亦有美軍基地人員的子女就讀，時間點過於接近引發外界聯想。不過執法部門已明確澄清，兩宗事件屬於獨立案件，涉事攝影師與基地拘捕案無任何已知關聯。

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於8月底結束6年美國生活返英定居。（IG@meghan）

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）於8月底結束6年美國生活返英定居。（IG@meghan）

網民立場分歧 安保爭議再成焦點

事件在社交平台引發熱烈討論，部分網民質疑哈里夫婦「過度反應」，要求先釐清事實真相；但亦有大量家長表示同情，認為任何針對校園的徘徊偷拍行為均不能接受。前BBC王室特派員珍妮·邦德（Jenny Bond）接受The Mirror採訪時表示：「我們送孩子上學，是要他們在安全的環境受教育，而不是被外國攝影師監視。」

部分網民質疑哈里夫婦「過度反應」，要求先釐清事實真相；但亦有大量家長表示同情，認為任何針對校園的徘徊偷拍行為均不能接受。（IG@meghan）

部分網民質疑哈里夫婦「過度反應」，要求先釐清事實真相；但亦有大量家長表示同情，認為任何針對校園的徘徊偷拍行為均不能接受。（IG@meghan）

哈里夫婦自2020年卸下王室高級成員職務後，不再享有由英國納稅人資助的自動警察保護，長期依賴自費私人保安。隨著一家四口重新定居英國，負責王室及公眾人物安保的RAVEC委員會正重新評估其風險等級。據悉，本次校園偷拍事件的相關資料已提交予RAVEC作為評估參考。

哈里夫婦自2020年卸下王室高級成員職務後，不再享有由英國納稅人資助的自動警察保護，長期依賴自費私人保安。（IG@meghan）