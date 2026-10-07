米高德格拉斯終認傳了40年的婚外情　小三曾演《老友記》主角至親

曾獲兩座奧斯卡金像獎的米高德格拉斯（Michael Douglas），近日推出全新回憶錄《One Helluva Ride》，他在書中首度坦承，40年前拍攝《通天小子俏嬌娃》（Romancing the Stone）期間，曾與合作女星凱薩琳透納（Kathleen Turner）祕密發展出一段婚外情。



這段被他隱瞞整整40年的往事，在影壇掀起熱烈討論，社群上也出現各種聲音，有人翻出老片回憶，也有人對公開的時機提出質疑。

《通天小子俏嬌娃Romancing the Stone》海報

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米高德格拉斯與凱薩琳透納的婚外情始末是什麼？網友怎麼看？

回憶錄節錄中，米高德格拉斯寫道，當時他與前妻黛安德拉（Diandra Luker）處於分居狀態，與凱薩琳透納在片場朝夕相處，工作合作密切、壓力也非常大，兩人對彼此產生極大的吸引力。他回憶：

在結束漫長且疲憊的拍攝後，我們會一起用餐，或者大家都睡著後，我再悄悄溜進她的酒店房間。

兩人後來還合作過《尼羅河寶石》（The Jewel of the Nile）、《玫瑰戰爭》（The War of the Roses）與《荷里活教父》（The Kominsky Method）等多部作品。

長達40年來，外界始終盛傳他們假戲真做，但米高德格拉斯為了妻子和兒子，一直矢口否認，甚至對外堅稱：

只有化學反應、沒有私情。

最後讓這段感情畫下句點的，是黛安德拉帶著年僅5歲的兒子前往墨西哥探班。米高德格拉斯選擇回到妻子身邊，並花時間修補關係，2000年與黛安德拉結束婚姻後再婚，雙方始終保持友好關係。至於為何選在此刻公開，他透露出版前特地徵求凱薩琳透納的同意，才將這段隱瞞40年的往事寫進書裡，現年82歲的他，也等於親口替外界猜了幾十年的傳聞揭曉答案。

消息傳開後，社群上的討論大致分成兩條線。一派網友的重點完全不在八卦，而是順勢聊起老電影。有人說《通天小子俏嬌娃》確實蠻好看的，也有人回憶這部片當年是LD雷射影碟家庭劇院的示範片；另一位網友則說，VHS時代覺得是神片，長大重溫卻覺得「好清淡、好保守」。

談到凱薩琳透納，有人指她當年是片酬最高的女星，也有人認為她最有名的角色「應該是在《老友記》（Friends）裡面演錢德勒的爸爸」，還有網友推薦她後期的小成本電影《瘋狂殺手俏媽咪》（Serial Mom）。

凱薩琳透納曾在《老友記》（Friends）飾演錢德勒（馬修派瑞Matthew Perry飾）的變性人爸爸：

另一派則把焦點放在公開的時機與動機上。有網友酸：「賣自傳吧，美國生活開銷那麼大。」也有人直接質疑：

女方還沒走就爆出來，那幹嘛等40年？

語氣比較寬容的留言則說：「欺瞞和謊言也是罪啊，年紀到了想要減少罪。」兩邊各說各話，留言區的老片回憶與動機質疑幾乎同時並行。

82歲的米高德格拉斯用一本回憶錄，替外界猜了40年的傳聞給出答案，凱薩琳透納也在出版前點頭同意。有人先聊起老片，有人先質疑賣書動機，你覺得影帝選在這個時間點坦白，算是誠實面對，還是來得太晚？

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