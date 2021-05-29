莎朗史東談《本能》不公平待遇　齊做主角片酬不及米高德格拉斯4%

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-29 13:00

為紀念1992年上映的《本能》（Basic Instinct）即將踏入30周年，香港將在下月17日上映4K一刀未剪高清修復版，讓觀眾能在大銀幕重溫這部經典之作，是次的4K修復版歷時兩年製作，並由導演Paul Verhoeven親自監督。

《本能》4K修復版將在下月17日香港上映。（《本能》劇照）

提起《本能》，相信許多觀眾都會第一時間想起莎朗史東（Sharon Stone）在戲中香艷又挑戰底線的色慾場面。然而她早前在其自傳《The Beauty of Living Twice》透露，當年遭遇潛規則及性騷擾等黑幕。她提到拍攝《本能》時裸露下體的一幕，原來是在不知情及被欺騙的情況下拍攝。事後莎朗史東在看試片時才發現裸露下體的畫面出現在大銀幕，而她還當場掌摑了導演。

《本能》讓莎朗史東紅遍全球。（《本能》劇照）

日前莎朗史東接受加拿大廣播公司（CBC）節目《Q with Tom Power》訪問，談到她拍攝《本能》時僅獲「很少片酬」，她稱：「我沒有獲得《本能》的基本片酬。我僅賺了少少錢。米高德格拉斯（Michael Douglas）賺取1,400萬美元（約1億8百萬港元）及票房分紅。」點擊下圖重溫《本能》經典場面！！！

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之後莎朗史東續稱，當時《本能》的酬勞還不足以讓她購買一條裙去出戰奧斯卡：「我從《本能》所賺取的錢，並不足夠我買一條裙去參加1993年舉行的奧斯卡頒獎典禮。我當時置身這個怪異時刻，我突然成名，但卻沒有錢。」

據莎朗史東稱，米高德格拉斯賺到1,400萬美元片酬再加票房分紅。（《本能》劇照）

雖然莎朗史東最終沒有披露當時她演出《本能》所獲得的報酬，但據《Celebrity Net Worth》報道稱，她當時的身價大約值6,000萬美元（約4億6千萬港元），唯當時有傳言指她演出《本能》時僅賺得50萬美元（約388萬港元）的報酬，不及米高德格拉斯的4%。